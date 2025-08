La Liga+ y un canal con diez partidos por jornada darán más visibilidad a la Primera RFEF con el Real Avilés

Alberto Santos Avilés Lunes, 4 de agosto 2025, 19:43 | Actualizado 19:59h. Comenta Compartir

A medida que se acerca el inicio de liga en Primera Federación el interés de los aficionados pasa de conocer los fichajes que harán sus equipos a otros aspectos más generales. Una vez resuelta la duda hace ya más de un mes sobre la distribución de los grupos, la siguiente incógnita era saber qué pasará con los derechos de televisión de una categoría en la que la Federación Española de Fútbol ha volcado sus esfuerzos para hacer cada vez más visible.

En la última asamblea celebrada con los 40 clubes de Primera Federación en Las Rozas ya se dieron muchas pistas, tal y como publicó LA VOZ DE AVILÉS el pasado 14 de julio. La presencia de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional era toda una declaración de intenciones sobre la línea que se iba a seguir. La Liga iba a asesorar a la Federación sobre la retransmisión de los partidos y además se encargaría de explorar las opciones de incluir a la Primera RFEF en su plataforma de streaming La Liga+.

Ahora, a menos de un mes para el inicio de la competición, ya se van despejando algunas incógnitas, aunque hay detalles que están a la espera de que se cierre el proceso de comercialización, cuyas bases acaba de hacer públicas la Federación Española de Fútbol en su portal web. En cualquier caso, ya se puede decir que la Primera RFEF tendrá en la temporada 2025-2026 más proyección televisiva que nunca en su corta historia.

Tres lotes principales

La Liga de Fútbol Profesional ejerce en los derechos de televisión de Primera RFEF el papel de asesor y parte implicada. Además, la plataforma de retransmisión de deporte en streaming La Liga+ será la encargada de gestionar el lote 1 de la comercialización de derechos de Primera RFEF, e incorporará a su oferta todos los partidos de la tercera categoría del fútbol español. Cualquier aficionado podrá seguir a su equipo durante toda la temporada a través de esta plataforma, a imagen y semejanza de lo que ya se hace con la Primera y Segunda División.

La comercialización y los precios dependerán de las tarifas que establezca La Liga+ y de los distintos operadores de telefonía e internet con los que se llegue a posibles acuerdos. Es decir, en algunos casos la Primera RFEF podría incluirse de forma gratuita al contratar el paquete de Primera y Segunda División. Eso le dará mucha más visibilidad a la categoría. Quien quiera sólo ver a su equipo o todos los partidos posibles de Primera RFEF, también podría hacerlo.

Pero La Liga+ no será la única opción para ver los partidos de la Primera Federación. Hay más lotes, pero no tan completos aunque no tan completas. Es decir, también se comercializa un segundo lote que incluye un canal lineal de pago en el que sólo se emitirá fútbol y cuya comercialización se podrá hacer a través de los operadores que lleguen a un acuerdo con la Federación Española de Fútbol.

En ese canal no se podrán ver todos los partidos. La idea es retransmitir cada jornada cinco el sábado y cinco el domingo, a elección de la Federación Española de Fútbol. Al igual que en el lote 1, se excluyen los play-offs.

La Televisión Pública Asturiana

El tercer lote televisión en Primera RFEF la próxima temporada abre la puerta a las televisiones autonómicas. Algunas tienen mucha presencia en sus áreas de influencia y también hay equipos de primer nivel e interés mediático en la categoría. El Real Avilés Industrial es el único representante del Principado de Asturias en la tercera máxima categoría del fútbol español y la lógica invita a pensar que la TPA (Televisión Pública del Principado) debería hacer un esfuerzo para televisar los partidos del equipo avilesino.

Según ha podido saber este periódico, el organismo autonómico podría estar interesado en los partidos del Real Avilés, aunque no hay nada decidido, por lo que habrá que esperar. En este lote de ofertas individuales se permitirá emitir dos partidos por jornada y en el caso de comunidades autónomas con seis o más clubes la cifra ascendería a tres.

También hay un cuarto lote para la emisión de los 20 partidos por jornada en establecimientos públicos como bares, y un quinto con los resúmenes. La posibilidad de optar a los lotes está abierta hasta el 1 de octubre.

Cuatro franjas horarias en tres días

Los aficionados de los clubes de Primera Federación también quieren saber cuándo jugarán sus equipos, tanto en casa como fuera, sobre todo aquellas hinchadas más viajeras. En ese sentido, según ha podido saber este periódico habrá partidos los viernes, en horario que podría ser las nueve de la noche. Los sábados habría tres franjas por la tarde, que podrían ser, aunque aún no está confirmado, a las cuatro, las seis y las ocho, mientras que los domingos habría partidos por la mañana y por la tarde. Está previsto que a lo largo de esta semana se conozcan los horarios de la primera jornada de liga.

Otra duda sobre la explotación televisiva de la Primera Federación la próxima temporada es la designación de los horarios de los partidos. En este sentido, será La Liga+ quien haga su propuesta, pero a decisión final será de la Federación Española. El sistema es igual que el que ya se utiliza en la Copa del Rey, aunque casi nunca suele haber discrepancias entre los dos organismos.

En cuanto a la empresa que se encargará de la producción de los partidos de Primera RFEF, hay una favorita, pero no es la única opción y la decisión final aún no ha sido tomada. Se trata de la productora Quality Media, que incluso ya ha visitado algunos estadios –entre ellos, el Suárez Puerta– para conocer las necesidades de producción de los partidos. El objetivo es que las retransmisiones se hagan a cuatro o seis cámaras.

Habrá videoarbitraje

Su denominación oficial es Football Vídeo Support, o en siglas FVS y se aplicará en el arbitraje de Primera RFEF la próxima temporada. La principal característica de este nuevo sistema es que los árbitros no acuden a revisar una jugada por indicación de otros árbitros y tampoco por iniciativa propia. Son los entrenadores de los dos equipos quienes pueden pedir una revisión. El colegiado está obligado a hacerles caso y acudir al monitor, donde revisará si una acción es gol, si hay penalti, las rojas directas y los errores de identidad. Como en los campos de Primera RFEF sólo habrá entre cuatro y seis cámaras, solo se cambiará la decisión si existe un error claro y manifiesto.

Los entrenadores tienen dos intentos, si aciertan los mantienen y si fallan van restando, en un sistema similar al que se aplica en el mundo del baloncesto o el tenis.