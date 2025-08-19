Así ve al nuevo entrenador del Real Avilés un asturiano exjugador del Nàstic: «Muere por sus ideas» El delantero de Carreño Pablo Fernández destaca el sistema favorito de Dani Vidal, «4-4-2 y abierto a cambiar si hace falta»

Alberto Santos Avilés Martes, 19 de agosto 2025, 14:55 Comenta Compartir

Uno de los mejores jugadores de la Primera RFEF en los últimos años es asturiano y conoce bien al nuevo entrenador del Real Avilés Industrial, Dani Vidal. El carreñense Pablo Fernández, que jugará la próxima temporada en la Primera División de Portugal con el União Leiria, coincidió cuatro años con el técnico en Tarragona, por lo que conoce bien su libro de estilo y su personalidad como entrenador.

Pablo Fernández aseguró ayer a LA VOZ DE AVILÉS que a Vidal «le gusta mucho el fútbol, lo vive mucho, con mucho amor y pasión, y muere con sus ideas. En el Nàstic jugaba siempre con un sistema 4-4-2, y abierto a cambiar».

El delantero asturiano también recuerda la juventud del entrenador catalán y las «ganas que tiene porque quería entrenar, y creo que el Real Avilés es un buen sitio, por lo que veo tiene buena plantilla, tengo además a algún amigo como Cayarga jugando allí y me habla bien del equipo».

"Hablé con él y quería tener una buena defensa, que este año en Tarragona quizás fue lo que nos falló un poco, pero también está obsesionado con los movimientos de los delanteros"

En cuanto a la prioridad en el estilo de Vidal, Pablo Fernández añade que «hablé con él y quería tener buena defensa, que este año quizás en Tarragona fue lo que nos falló un poco para conseguir el objetivo, pero también habla con los delanteros de movimientos. Cuando llegué allí, Vidal era el segundo entrenador y estaba obsesionado con los movimientos de los delanteros y en trabajar al equipo ofensivamente».

Fernández advierte sobre la Primera RFEF que «es una categoría difícil porque están todos los equipos muy parejos. Hay que empezar centrándose en cada partido, si consigues la permanencia y quedan jornadas, intentar pelear por algo más. Hay que asentarse bien, ser sólidos, no conceder errores porque en esta categoría te matan, y aprovechar arriba».