El Real Avilés busca en el Ruta de la Plata su tercer triunfo consecutivo El equipo blanquiazul quiere seguir soñando ante el Zamora, uno de los equipos que mejor se reforzó en verano para aspirar al ascenso

El Real Avilés Industrial quiere ampliar a tres su racha de victorias consecutivas en este inicio de curso y para ello tendrá que superar este mediodía, a partir de las 14.15 horas en el Ruta de la Plata, al Zamora, uno de los equipos que más y mejor se reforzó durante el verano para tratar de aspirar al 'play off' de ascenso a Segunda División.

Después de vencer en casa al Bilbao Athletic y a domicilio al Guadalajara, el conjunto blanquiazul busca el más difícil todavía ante un Zamora que todavía ni ha perdido ni ha encajado gol en lo que va de campaña en su estadio. Además, pese a caer goleado en casa del Tenerife la pasada semana (3-1), lo hizo dando muy buena imagen con un futbolista menos sobre el terreno de juego desde el minuto cinco de partido y después de haber detenido un penalti posterior.

Con deberes en la mochila a nivel defensivo, el Real Avilés se agarra a su acierto anotador –once goles marcados en seis partidos– y a su buena dinámica de resultados para afrontar con optimismo un duelo que se prevé difícil pero también muy entretenido para el espectador. No en vano, ha sido uno de los diez elegidos por el canal lineal de Primera RFEF, por lo que se podrá ver en todas las plataformas de televisión, entre ellas Movistar, Orange o Telecable.

Aunque, como en él es habitual, se guardará todo lo posible sus cartas, incluida la convocatoria, Dani Vidal tiene la única baja segura de Eze para el choque, mientras que Kevin Bautista, con molestias durante toda la semana, podría caerse del once inicial por primera vez en lo que va de curso. Más contento está Berto Cayarga, que si no ocurre nada extraño viajará hoy por la mañana a Zamora para vestirse junto al resto de sus compañeros superada ya su lesión muscular.

Con todo, un posible equipo inicial para medirse al Zamora sería el formado por Álvaro en portería; Campabadal, Babin, Borja Granero y Osky en defensa; Adri Gómez y Gete en el centro del campo; Raúl Hernández por la derecha, Quicala por la izquierda y Santamaría y Raúl Rubio como hombres más adelantados.

De cualquier forma, hay dudas en varias posiciones. En defensa, todo hace indicar que, buscando mejorar en los centros laterales, Borja Granero entrará a formar pareja con Babin, también teniendo en cuenta que Kevin Bautista no está al ciento por ciento y que lo más probable es que Adri Gómez adelante su posición para formar dupla con Gete, pues Yasser aún no parece preparado para actuar de inicio.

En los laterales, Campabadal realizó un buen partido en Guadalajara y podría continuar en el lateral derecho, algo que complica la titularidad de Viti, pues en el único partido que jugaron juntos, contra la Ponferradina, no estuvieron a buen nivel y Dani Vidal no ha apostado por repetir hasta la fecha. Otra opción sería repetir la fórmula de Guzmán a la derecha y Campa a la izquierda. Kike Márquez atacará, en principio, el flanco derecho.

En la zona ofensiva, un cambio probable sería el de Quicala, que marcó en Guadalajara, por Isi Ros, que continúa en la nómina de permutas habituales de Vidal. Y, aunque Javi Cueto podría salir de inicio, lo más probable es que repitan Santamaría y Raúl Rubio, con minutos de calidad para el ovetense tras el paso por vestuarios.

Más claro parece el plan del Zamora, teniendo en cuenta el buen rendimiento de los de Juan Sabas, a pesar de que suman un punto menos que el Real Avilés en estas primeras seis jornadas de liga. Con la baja por sanción e de Ismael, que vio la roja en Tenerife, y Miki Codina lesionado, lo normal es que salgan de mano Fermín Sobrón; Rufo, Luengo, Erik Ruiz, Dani Merchán; Loren Burón, Mario García, Markel Lozano, Kike Márquez; Carbonell y Javi Eslava.

Un equipo ultraofensivo, con laterales a los que les gusta más atacar que defender, extremos que son casi delanteros y dos goleadores natos como referencias en punta. Un Zamora que en casa se está mostrando inexpugnable, pero que comparte esta característica con el Guadalajara, equipo al que el Real Avilés marcó cuatro goles hace siete días.

Con todos estos ingredientres, los aficionados blanquiazules, que acudirán al Ruta de la Plata en buen número, teniendo en cuenta la cercanía y que salió adelante el autobús de la Peña El Coliseo, esperan disfrutar de un buen partido y sobre todo de un final feliz, aunque no será sencillo. Por la entidad del rival, sus jugadores y porque en ninguna categoría es fácil acumular tres victorias consecutivas.

Arbitra la contienda el colegiado cántabro Manuel Pozueta, con experiencia tanto en Segunda B como en Primera RFEF y que nunca ha dirigido al Real Avilés a lo largo de su carrera.

Juan Sabas, entrenador del Zamora: «Necesitamos ser fuertes en defensa y eficientes en ataque» Juan Sabas, entrenador del Zamora, comentó en rueda de prensa los buenos números de su equipo en casa. «El año pasado nos pasó lo mismo: fuimos poderosos en nuestro campo. Tenemos que intentar ser fuertes siempre, pero fuera de casa los rivales hacen lo mismo. Por aquí pasa la mejoría y bueno, creo que hemos ido en línea ascendente en todos los sentidos». Sobre el Real Avilés, «un buen equipo con delanteros rápidos y con gol», cree que «nuestro plan de partido es ser fuertes a nivel defensivo, porque atacan muy bien, y después ser eficientes en área rival».

