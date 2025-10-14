Los cambios catapultan al Real Avilés

«Desde la implantación de los cinco cambios, el fútbol es otro deporte». Lo tiene claro Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, y ... lo demuestra cada jornada. La nueva normativa, derivada de las adaptaciones competitivas post covid, permite a los técnicos darle una vuelta de tuerca casi completa a los partidos sobre la marcha y prueba de ellos son las tres remontadas que acumula el conjunto realavilesino en las últimas tres jornadas.

Si bien la moneda salió cruz en el Reina Sofía frente a Unionistas, desde entonces las segundas partes y las sustituciones son sinónimo de disfrute asegurado en el seno del Real Avilés. Todo comenzó en el Suárez Puerta frente al Bilbao Athletic. Tras una mala primera parte en la que lo mejor fue el resultado al descanso (0-1), la entrada de Isi Ros al descanso y de Javi Cueto, que debutaba este curso, a veinte minutos del final, cambiaron por completo la dinámica del choque.

Kevin Bautista había puesto el 1-1 a salida de un córner. Javi Cueto, con un golazo desde la frontal, hizo el 2-1, y cuando parecía que todo se volvía a tornar oscuro con el 2-2 de Ibai Sanz en el minuto 81, al borde del final emergió de nuevo la figura de Javi Cueto para, a pase de Edu Campabadal, y cuando la defensa bilbaína estaba convencida de que el '10' estaba en fuera de juego, introducir en semifallo la pelota en la portería rival. Remontada y tres puntos para la buchaca.

Los cambios volverían a ser clave de nuevo una semana después en el Pedro Escartín de Guadalajara. El encuentro comenzó de la mejor manera posible, con un 'doblete' de Santamaría, el segundo tanto desde los once metros, que situaban el 0-2 en el marcador a pesar de que había sido el equipo local el encargado de llevar el peso del choque.

«Desde la implantación de las cinco permutas, el fútbol es otro deporte», reconoce el técnico realavilesino Dani Vidal

El descanso no le sentó bien al Real Avilés que, a imagen y semejanza de lo ocurrido dos semanas atrás en Salamanca, volvió a desperdiciar la ventaja y el Guadalajara empató a dos con tantos de Neskes de penalti y de Pablo Muñoz desde fuera del área. Quedaban diez minutos y Dani Vidal volvió a pulsar la tecla mágica: Quicala y Javi Cueto al verde y a por todas.

A los seis minutos, centro al área, Cueto la baja, la cede medio cayéndose al suelo y ahí apareció la contundencia de Quicala para colocar el balón lejos del alcance del meta y poner el 2-3 en el marcador a falta de cuatro para el final. Olía a victoria blanquiazul, pero esta temporada los partidos del Real Avilés, que toca a ritmo de rocanrol, son muy largos. Borja Díaz, tras un centro lateral ponía el 3-3 en el minuto 90+11 de un añadido que parecía interminable por las interrupciones y el FVS.

Un equipo normal daría por bueno el empate, sobre todo a domicilio, pero el Real Avilés no quiere saber nada de conformismo en este inicio liguero y un saque de banda de Guzmán metió el balón al punto de penalti, una mano golpeó la cara de Quicala y el colegiado señaló los once metros. Javi Cueto tomó la responsabilidad y para dentro. 3-4,, locura visitante en el Pedro Escartín y segunda victoria consecutiva de los blanquiazules.

El del pasado domingo en el Ruta de la Plata parecía un partido más tranquilo. El Zamora jugaba a muchas menos revoluciones que el Bilbao Athletic o el Guadalajara y los guardametas intervenían menos. Erik Ruiz adelantó a los locales a la salida de un córner, Edu Campabadal hacía el empate justo antes del descanso ayudándose del toque en un rival y Kike Márquez, tras un centro lateral, ponía el 2-1 en el marcador en el minuto 57, enfriándose el partido.

El crono seguía corriendo y parecía que ahí se iba a acabar el partido, pero Dani Vidal introdujo a Javi Cueto en el minuto 63 y a Guzmán en el 79 y el partido dio un vuelco. El lateral leonés empató en el 89 con un zurriagazo espectacular desde la frontal y en el 90+6, cuando, como en Guadalajara, lo más habitual hubiese sido guardar la ropa, el Real Avilés buscó el gol, Guzmán centró con potencia desde la izquierda y la cabeza de Javi Cueto hizo el resto. Remontada y a soñar.