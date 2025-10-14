El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Álvaro Gete y Berto Cayarga celebran con Javi Cueto el 2-3 marcado por el ovetense en Zamora. LOF

Los cambios catapultan al Real Avilés

La irrupción de Guzmán y Javi Cueto en los minutos finales en Zamora volvió a ser la clave de una remontada más del Real Avilés

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 14 de octubre 2025, 06:48

Comenta

«Desde la implantación de los cinco cambios, el fútbol es otro deporte». Lo tiene claro Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, y ... lo demuestra cada jornada. La nueva normativa, derivada de las adaptaciones competitivas post covid, permite a los técnicos darle una vuelta de tuerca casi completa a los partidos sobre la marcha y prueba de ellos son las tres remontadas que acumula el conjunto realavilesino en las últimas tres jornadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  8. 8 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  9. 9 Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse?
  10. 10 Se incendia un garaje en la calle San Matías, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los cambios catapultan al Real Avilés

Los cambios catapultan al Real Avilés