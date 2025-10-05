El Real Avilés conoce el camino en Guadalajara

Borja Granero, que podría ser titular en Guadalajara, abandona el campo de La Toba 3 en un entrenamiento del Real Avilés.

Alberto Santos Avilés Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00

Que sea un duelo inédito no quiere decir que el Real Avilés Industrial no conozca el camino del éxito en Guadalajara. A estas alturas de la temporada, después de cinco jornadas que han dado empaque al equipo avilesino, tanto las virtudes como los defectos están perfectamente diagnosticados y se trata de que lo positivo sume cada vez más minutos que lo negativo.

El carrusel de emociones de la última jornada en casa ante el Bilbao Athletic acabó en éxtasis colectivo en el Suárez Puerta. Pocos equipos le van a jugar tan bien a los avilesinos, y aún así quedaron los tres puntos en casa. Es el camino a seguir, aunque sin ser tan ilusos de pensar que en todos los partidos se va a tener la capacidad de marcar tres goles para enmascarar los fallos defensivos.

Dani Vidal lo tiene claro, y sus jugadores también. Hay que evitar errores groseros y el test de este domingo en Guadalajara (18.15 horas, estadio Pedro Escartín) vuelve a ser de altura. A pesar del cartel de 'novato' del rival, que comparte con el Real Avilés, las cinco primeras jornadas del equipo que entrena Pere Martí son para tener algo más que respeto.

Dani Vidal podría dar la alternativa en el once titular a Borja Granero para adelantar a Adri Gómez al mediocampo

Más allá de ocupar la parte alta con 10 puntos en cinco partidos, la trayectoria del Guadalajara muestra, como destacó Vidal en la previa, un equipo versátil capaz de jugar a todo ante todos. Y no se ha enfrentado precisamente a rivales flojos, porque ya ha jugado ante el Tenerife, el Celta Fortuna, la Ponferradina o el Racing de Ferrol.

Este 'tour' de dos partidos seguidos del Real Avilés fuera de casa es una buena ocasión para alejar los fantasmas de las desconexiones defensivas que lastran los duelos. Ahí va a incidir Vidal, que podría introducir algunos matices en el equipo titular.

Campabadal parece destinado al lateral izquierdo a pierna cambiada, lo que dejaría a Guzmán en su lado natural el derecho. La duda está en el centro de la defensa, donde Vidal lleva tiempo amagando que puede meter a Borja Granero, y algún día lo hará definitivamente. Guadalajara puede ser un buen sitio para probar esa pareja de centrales con Babin. Eso supondría mover a Adri Gómez, y no parece precisamente que será hacia al banquillo, porque es un hombre de confianza del técnico.

La solución podría pasar por devolverlo a su puesto natural, el mediocentro, donde una opción sería situarlo con Gete, porque Kevin Bautista tiene más un perfil para llenar el hueco de Cayarga entrelíneas.

Si esa es la apuesta, quedarían por resolver las bandas, con Isi Ros y Raúl Hernández como favoritos, para dejar sólo en punta a Santamaría. Aunque otra alternativa pasaría por sentar a Gete o a Adri Gómez y dejar a Kevin Bautista en su sitio para dar entrada en la mediapunta a Natalio o Santamaría y poner a Javi Cueto o a Raúl Rubio como jugadores más adelantados.

Si llega a tiempo después de una semana de entrenamientos, Yasser le daría a Vidal más soluciones en el centro del campo en segunda mitad.