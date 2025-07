Davo Fernández se despide del Real Avilés Industrial después de dos temporadas culminadas con el histórico ascenso a Primera RFEF. El extremo mierense, que ... jugará la próxima temporada en el Salamanca de Segunda RFEF, hace balance de su trayectoria del club y se despide de la entidad blanquiazul con un repaso de su estancia en la ciudad.

–¿Cómo está después de esta montaña rusa de emociones tras el ascenso y la decisión del club de rescindir su contrato?

–Bien, porque al final gracias a Dios la felicidad más grande la tengo en casa, que es mi hijo. Sí que fue un varapalo que me rescindiesen, pero hay una alegría mayor y no me dio tiempo a disgustarme por nada.

–¿Esperaba este desenlace?

–Acabé la temporada, contaba con seguir después de haber venido de Primera Federación con el objetivo de subir a esta categoría donde había jugado. Se me llama a la semana de acabar el 'play-off' y se me dice que no quieren contar con mis servicios. Bueno, me enteré primero por la prensa, fue el único punto que me pareció un poco mal. Luego era cuestión de llegar a un acuerdo, no va más allá, hasta que se llegó.

–¿Lo esperaba después del 'play-off' en el que había tenido protagonismo?

–En el fútbol ya no me sorprende nada, viendo lo que sé. Aun siendo joven, he vivido muchas situaciones. Es verdad que tuve alguna lesión que otra y estadísticamente, aun siendo el extremo con más números de asistencias y goles, sí que podía ser un punto la escasez de estadísticas y números, que podían servir como excusa para no contar conmigo.

Categoría «La Primera RFEF es una Segunda B de antes un poco más potenciada, no es un cambio que digas que es la élite»

–Le pregunto lo mismo que a Mecerreyes. ¿Se ve con nivel para jugar en Primera RFEF?

–Sé el nivel que di en Primera Federación en Calahorra. Es una categoría que motiva más al jugador, es una Segunda B de antes un poco más potenciada. No es un cambio que vayas a decir es la élite, hay buenos jugadores, pero lo que te digo, es la Segunda B. A Mece le vi jugar en Primera RFEF con bastante solvencia, siendo un buen jugador con minutos, y eso es de valorar y tener en cuenta. No porque subas a Primera tienes que volverte loco, pero eso es una cuestión de la dirección deportiva. Sé el nivel que di en esa categoría, a cualquiera que preguntes te lo puede decir, pero esas cuestiones ya no entran en mi valoración.

–¿Cómo valora su trayectoria en el Real Avilés?

–Los números están ahí. Siempre que estuve disponible fui titular, la mayoría partí de inicio y con confianza de todos los entrenadores. El primer año hice buenos partidos, es verdad que el equipo se metió ahí abajo e injustamente en el 'play-out'. Este año, en el esquema de Rozada, que es muy sacrificado para la gente de banda porque hay que defender mucho en bloque bajo, me adapté muy bien. Todo lo que se me decía intenté llevarlo al dedillo. Fueron dos temporadas buenas, sé que no en mi mejor nivel porque lo conozco, pero estoy satisfecho y nadie me puede echar nada en cara.

Afición «No soy tribunero, soy un tío noble y la gente, sin falta de tanto instagram y twitter, creo que me guarda cariño»

–¿Qué le dice a la afición?

–Estoy agradecido a toda la gente, que hayan tenido buenas palabras conmigo. Creo que nunca he sido un 'tribunero', como se dice hoy en día con el tema de las redes sociales e intentar quedar bien, que es lo que se lleva. Fui como soy, natural, creo que un tío noble y la gente, sin falta de tanto instagram y twitter, creo que me guarda cariño.

–¿Con qué momento se queda?

–Te quedas con el día del ascenso, es lo fácil por todo, pero también en el 'play-out' el equipo, el club y la afición mostraron una cara que no es fácil, que un equipo hecho para ascender fuese capaz de juntarse y sacarlo. Lo pasamos mal todos, nos unimos y supimos sacarlo. Ese fue un día que quedó marcado para mí y para todos.

–¿Guarda rencor?

–No, rencor es una palabra que yo no suelo tener. Es verdad que me hubiera gustado seguir, pero el fútbol es así, guardo cariño porque viví buenos momentos, pasé dos años muy feliz, en casa, muy cómodo en el ámbito personal también, pero rencor no se guarda a nadie.

–¿Qué le han dicho sus compañeros?

–La mayoría me escribieron, que me fuese muy bien, que estuviese tranquilo y que me deseaban la mayor de las suertes.

–¿Y qué le dice a la afición?

–Que tengan mucha suerte, que les deseo que les vaya bien y que disfruten del año, que va a ser duro, pero que va a ser también bonito. Y que gracias a toda la gente que me apoyó y que siempre tuvo buenas palabras hacia mí, que siempre se agradece. Muchas veces los futbolistas se creen más importantes de lo que son. Al final somos personas y ser humilde en esta vida es lo que más te vas a llevar, no ser arrogante ni nada, ser buena persona y humilde.