El Real Avilés dice adiós a la Copa del Rey en la prórroga

Los jugadores del Real Ávila celebran el gol de la victoria, con Eze arrodillado sobre el terreno de juego y Raúl Rubio mirando hacia atrás.

Carlos López Ávila Jueves, 30 de octubre 2025, 23:20

El Real Avilés Industrial cayó eliminado de la Copa del Rey en la primera ronda tras perder con un gol en la prórroga ante un equipo de una categoría inferior como el Real Ávila. La contienda, a partido único, transcurrió con mucha igualdad hasta que, después de que Pablo Álvarez estrellase el balón en el palo, se abriese un tiempo extra de 30 minutos en el que el cuadro abulense salió vencedor gracias al solitario gol de Vitolo, anotado a la salida de un saque de esquina.

Dani Vidal aprovechó la oportunidad del torneo del KO para que Nando, Eze y Julio disfrutaran de sus primeros minutos de competición en la actual temporada. Esa apuesta no significó que el técnico tarraconense no se tomase en serio el encuentro, ya que en el once inicial aparecían jugadores habituales en la competición liguera como Cayarga, Gete, Quicala y Javi Cueto.

Gete pugna con el capitán del Real Ávila por un balón.

El conjunto blanquiazul se hizo dominador de la posesión y presionó alto con intensidad hasta el punto de protagonizar la primera ocasión del choque. El cuadro avilesino subió sus líneas a la altura del área rival y forzó el desentendimiento entre un defensor y el guardameta local, que estuvo cerca de convertirse en el 0-1, puesto que el despeje de Samu se estrelló en el cuerpo de Sebas y el balón cogió dirección hacia la portería. Sin embargo, el meta venezolano reaccionó rápido para atrapar el esférico sobre la misma línea de gol.

Un error de Samu en la salida de balón habilitó a Javi Cueto para encarar la meta local. Sebas, no obstante, estuvo más avispado y le quitó el balón mientras se entretenía en pensar cómo debía de ejecutar el disparo. Después todo el Adolfo Suárez reclamase con insistencia una posible tarjeta roja para Julio por haber cometido una falta siendo el último hombre. Sin embargo, solamente fue castigado con amarilla.

Real Ávila Samu Rodríguez; Urbina, Babacar (Carlos Pascual, m. 79), Lauture, Prince; Álex Moreno, Sissé (Carlos Pérez, m. 46; Markel Ruiz, m. 109), Vitolo; Adri Carrión (Serrano, m. 62), Sarr (Pedro Martins, m. 83) y Dani Lorenzo (Runi, m. 63). 1 - 0 Real Avilés Industrial Nando; Guzmán, Julio, Eze, Viti; Quicala (Raúl Hernández, m. 65), Gete (Adri Gómez, m. 105), Yasser (Pablo Álvarez, m. 29), Berto Cayarga (Isi Ros, m. 83); Javi Cueto (Kevin Bautista, m. 65) y Natalio (Raúl Rubio, m. 65). Gol 1-0: m. 106, Vitolo.

Árbitro Daniel Miranda (Comité Extremeño). Amonestó a Álex Moreno y Carlos Pérez; y a Julio, Gete, Viti e Isi Ros.

Incidencias Partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio Adolfo Suárez ante 1.320 espectadores

Sarr, el atacante local más inquieto, desbordó con facilidad a Guzmán y conectó un disparo a portería con su pierna más hábil desde el interior del área. El tiro cruzado se marchó rozando el palo izquierdo de la meta defendida por el debutante Nando para fortuna de los intereses del Real Avilés, que había perdido a Yasser por una lesión muscular antes de la media hora.

Poco después de retomarse la acción en la segunda parte, el conjunto de Vidal por fin dispuso del primer disparo entre los tres palos, que se convirtió en la ocasión más clara del partido. A la salida de un saque de esquina del Real Ávila, el conjunto avilesino consiguió recuperar la pelota. Pablo Álvarez, que había ingresado al terreno de juego en la primera parte en sustitución del lesionado Yasser, fue el encargado de hacerse con el esférico y levantar la cabeza para detectar que el guardameta local se encontraba muy adelantado. El jugador llanerense no dudó en golpear el cuero desde más de 40 metros. La pelota, tras ser palmeada por Samu con muchos apuros, acabó impactando en el palo.

Pablo Álvarez intenta un disparo desde la frontal.

Los cambios realizados por Dani Vidal no le sentaron nada mal a un Real Avilés que siguió generando peligro en los dominios de Samu, que poco a poco se convirtió en el héroe del conjunto abulense. Cayarga se mantuvo en el campo con las energías suficientes para seguir desbordando por la banda derecha. El primer envío peligroso del jugador avilesino encontró la cabeza de Rubio, quien, en su incansable búsqueda de su primer tanto como futbolista del cuadro asturiano, se topó con la excelente intervención de Samu.

Ya fuera porque ambos contendientes tenían poco que perder o porque realmente deseaban acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey, el tramo final de partido estuvo marcado por un constante ida y vuelta, aunque falto de precisión en los últimos metros. La falta de acierto de cara a portería llevó la eliminatoria a la prórroga, en la que ambos equipos aún protagonizaron menos acciones destacadas en las áreas. Sin embargo, ya en la segunda parte, Vitolo puso patas arriba el Adolfo Suárez al anotar el 1-0 a la salida de un saque de esquina, aprovechando un balón en la frontal del área pequeña. El Real Avilés tuvo el empate en el último suspiro en la bota de Isi Ros, pero de nuevo apareció Samu para darle el pase de ronda en la Copa al Real Ávila.