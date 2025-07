Edu Campabadal, nuevo lateral derecho del Real Avilés: «Desde el míster hasta el último están metiendo mucha intensidad»

No ha necesitado más de un par de entrenamientos con el Real Avilés Industrial para demostrar que es un jugador de jerarquía. Edu Campabadal ... transmite su experiencia a cada paso que da sobre el césped después de un fichaje que le permite unir sus objetivos personales con los profesionales.

«Todos saben que mi mujer es de aquí, es algo que ya llevo planteándome varios años y este año se ha dado. El club siempre ha insistido en mí y es algo que siempre he tenido ahí y este año se ha podido dar, y gracias a Dios estoy aquí para poder darle caña fuerte», valora el lateral derecho catalán. La adaptación para él es más sencilla, si cabe, ya que se entrenó con el Real Avilés en 2023. «Parte de los jugadores, es verdad que no quedan muchos, pero bueno, ya había algunos, entonces sí que es más fácil adaptarte y es verdad que es un gran vestuario que te ayuda desde el primer día, es como si llevásemos dos o tres años aquí», destaca.

En cuanto a sus virtudes, asegura que «tengo muy buena salida de balón, creo que en los metros finales también no sólo tengo centro, puedo dar último pase. Físicamente, soy un chico fuerte, entonces sí que es verdad que ayudándome de lo que es la experiencia y la táctica que vas adquiriendo con los años, hace que seas mucho más equilibrado».

«A nivel físico, creo que el equipo va a tener un ritmo alto y eso nos va a ayudar a contrarrestar a equipos técnicamente mejores que nosotros»

En estas primeras sesiones de pretemporada Campadabal se ha encontrado «mucha intensidad, es algo que me ha parecido bastante bueno del equipo, que desde el míster hasta el último están metiendo mucha intensidad. Creo que a nivel físico el equipo va a tener un ritmo alto, que eso es importante para la categoría, que nos va a ayudar a, seguramente equipos técnicamente mejores que nosotros, poder contrarrestar eso y desde lo físico ese puntito más de ritmo, poder conseguir tres puntos en cada partido».

Sobre la Primera RFEF, advierte de que «es una categoría muy difícil, obviamente cada peldaño que das va aumentando el nivel y ya no sólo eso, sino que cada año es más profesional. Al final, se partieron los grupos justamente para eso, para que esto sea como una Segunda con puntilla. La gente de arriba, de la media tabla de arriba, es gente que podría estar compitiendo fácilmente en Segunda, entonces bueno, es ese peldaño más que tú tienes que competir contra ellos y demostrar que tienes la valía para poder estar en esta categoría».

«A la afición le diría que nos apoye, que no va a ser fácil, cada partido va a ser un mundo, que vengan a todos porque esto es muy bonito cuando se llena»

El lateral derecho catalán ya sabe del valor del apoyo de la afición del Real Avilés y del papel fundamental que cumplió en el pasado 'play-off' de ascenso. Por eso, se atreve a lanzarles su primer mensaje como jugador blanquiazul: «Que nos apoye, que al final esto va a ser cosa de todos, no sólo de nosotros en el campo y no sólo de ellos desde arriba. Que no va a ser fácil, que cada partido va a ser un mundo y quizás los partidos que tú piensas que vas a ganar los pierdes y a la viceversa. Entonces lo que queremos es que nos ayuden, que nos apoyen, que sé que lo van a hacer y bueno, un llamamiento para que vengan todos los partidos posibles, que esto es muy bonito cuando se llena».

Doble sesión

Por otro lado, el equipo realizó este lunes la primera doble sesión de la pretemporada. Los dos entrenamientos se realizaron en el Suárez Puerta, aunque no se descarta trasladar alguno a La Toba en los próximos días, a pesar del deseo de pisar lo menos posible la superficie de hierba sintética.

Las gestiones junto al Ayuntamiento para conseguir una sede estable de entrenamientos sobre una superficie de hierba natural parecen estancadas y el Real Avilés no ve viable ninguna opción. Con el Yago Lamela y el Muro de Zaro casi descartado, Tabiella tampoco acaba de convencer a la dirección del club, que ya ha sondeado algunas opciones para trasladar los entrenamientos fuera de Avilés, con Gijón y Oviedo como posibles destinos durante la temporada.