El Real Avilés estudia irse a entrenar fuera de la ciudad ante la urgencia de un campo natural

Faltan pocos minutos para las once de la mañana en La Toba. Parte del cuerpo técnico última los preparativos para que los jugadores del Real Avilés Industrial ... se pongan manos a la obra en cuanto lleguen en sus vehículos particulares desde el Suárez Puerta. El primero es el 'míster', Javi Rozada, que nada más pisar el césped artificial hace el gesto de santiguarse y mira a sus ayudantes con un gesto de complicidad a ver si la señal religiosa les libra de lesiones sobre una superficie que les da pánico a casi todos.

Rozada no es el único supersticioso de la mañana. A pocos metros del ovetense, el sevillano Kevin Bautista repite la señal de la Santa Cruz. Por si no había quedado claro ya, los jugadores blanquiazules no quieren ver ni en pintura el campo de La Toba. Su rechazo está basado en la dureza de la superficie y el mayor riesgo de sobrecargas y lesiones.

El lunes ya se había abortado el intento de trasladar a Llaranes la sesión de la tarde. El equipo prefirió repetir entrenamiento en el Suárez Puerta a pesar del estado irregular que también presenta el césped natural del estadio. Pero este martes no quedó más remedio que volver a La Toba para empezar la jornada de entrenamientos previa al primer partido amistoso de la pretemporada este miércoles en Astillero ante el Racing de Santander.

El Pasek Belenos jugará en liga en el Muro de Zaro, aunque aún no sabe la sede de los partidos de Copa del Rey y el Sub-23

Mientras que los jugadores se ejercitaban, la dirección del club apuraba las gestiones a varias bandas para ponerle una solución inmediata y urgente al problema del campo de entrenamiento. Las opciones de utilizar una instalación municipal de hierba natural cada vez son más difíciles, por la premura de tiempo y la inversión que sería necesaria.

El Muro de Zaro ya está descartado tras comunicar el Pasek Belenos de Rugby que ha conseguido permiso federativo para jugar allí sus partidos de División de Honor B Élite. Otra opción casi imposible es el estadio Yago Lamela. Que el Belenos juegue en liga en el Muro de Zaro no quiere decir que no vaya a haber rugby en el césped del estadio de atletismo, porque el Pasek disputa también la Copa del Rey y aún no sabe todavía dónde tendrá que hacerlo, al igual que su segundo equipo sub-23, que tiene que competir como requisito para que la primera formación entre en el grupo Élite.

Sólo quedaría, por tanto, una opción, que es el campo municipal de Tabiella en Valliniello. Pero sobre esa ubicación no ha habido más movimientos que varias conversaciones con el Ayuntamiento tras una visita inicial del Real Avilés para valorar la inversión que sería necesaria en las instalaciones que sólo utiliza el Navarro.

Esos números se disparan, porque, de tener que asumir el club blanquiazul la inversión de adecuación y mantenimiento durante la temporada, más lo que ya cuesta mantener el Suárez Puerta, vería sensiblemente disminuida su capacidad económica para atender a las exigencias de una temporada en Primera RFEF.

De ahí que desde la dirección del Real Avilés se haya sondeado en las últimas semanas la opción de llevar algunos entrenamientos semanales fuera de la ciudad. Cabe recordar que en una semana normal de temporada los lunes son regenerativos, los martes se suele descansar y al menos una jornada del resto de días hasta el partido se entrena en el Suárez Puerta. De ahí que el perjuicio de tener que desplazarse a otra localidad asturiana sería en torno a tres días cada la semana.

No es la opción preferida por el Real Avilés, pero desde el club se tiene claro que entrenar en hierba natural es un paso que hay que dar, no sólo para preservar la salud de los futbolistas, sino también dentro del proceso de profesionalización de un club que está en la tercera máxima categoría del fútbol español.

El Real Avilés ha sondeado varias alternativas, entre ellas las instalaciones de Mareo y El Requexón, aunque no son las únicas opciones posibles y el equipo baraja otras ubicaciones en el centro de Asturias.

Primera amistoso en Santander

El Real Avilés Industrial afrontará este miércoles (19 horas, Astillero) el primer amistoso de pretemporada ante un equipo de nivel como es el Racing de Santander, que la pasada temporada lideró durante muchas jornadas la clasificación de Segunda División.

Este choque llega en un momento desigual de la pretemporada para ambos equipos, porque los avilesinos llevan apenas seis entrenamientos, mientras que los cántabros están más rodados y no es el primer partido de preparación que disputan.

Aún así, Rozada y su cuerpo técnico intentarán aprovechar la ocasión para que los nuevos fichajes vayan poco a poco cogiendo los mecanismos de la forma de juego que ha caracterizado al Real Avilés desde que se puso a los mandos el entrenador ovetense. En los últimos entrenamientos se vieron algunos detalles, con especial incidencia en la presión sobre la salida de balón del equipo rival.

Rozada tendrá problemas para formar un equipo titular en especial en algunas zonas del campo como el lateral izquierdo, donde a día de hoy no dispone de efectivos ya que Viti se entrena al margen y todavía no está preparado para incorporarse al resto del grupo.

En el lateral derecho la llegada de Campabadal alivia un poco al equipo, que tampoco tendrá problemas en el centro de la defensa, donde dispone de tres efectivos, Babin, Julio Rodríguez y Eze. El mediocentro parece claro para Gete y Yasser, y Rozada tiene sobradamente dónde elegir de ahí en adelante, ya que la línea de atacantes es la más poblada en esta pretemporada.

En cualquier caso, también dispone de refuerzos de juveniles y de otros jugadores que tendrán que ganarse un sitio como Dacal o Pablo Álvarez.