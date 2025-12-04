El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pelayo Suárez, a la derecha, en la grada de La Toba junto a Adri Gómez en el entrenamiento de este miércoles del Real Avilés. Paloma Ucha

El Real Avilés regresa a los entrenamientos con Raúl Hernández, pero sin Adri Gómez

El mediocentro sigue al margen del grupo en una sesión en la que se incorporó el central gijonés Pelayo Suárez para recuperarse de su grave lesión de rodilla

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:39

El Real Avilés Industrial regresó este miércoles a los entrenamientos en el campo número dos de La Toba, con dos noticias buenas y una ... mala, aunque queda mucha semana aún por delante. Las notas positivas las ponen Isi Ros, al que no le pasa nada, pero ya podrá jugar el domingo (18.15 horas) en Barakaldo tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas; y Raúl Hernández, que causó baja por sorpresa ante el Celta Fortuna al sentir molestias en el calentamiento.

