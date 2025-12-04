El Real Avilés regresa a los entrenamientos con Raúl Hernández, pero sin Adri Gómez

El Real Avilés Industrial regresó este miércoles a los entrenamientos en el campo número dos de La Toba, con dos noticias buenas y una ... mala, aunque queda mucha semana aún por delante. Las notas positivas las ponen Isi Ros, al que no le pasa nada, pero ya podrá jugar el domingo (18.15 horas) en Barakaldo tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas; y Raúl Hernández, que causó baja por sorpresa ante el Celta Fortuna al sentir molestias en el calentamiento.

El extremo madrileño se tomó los dos días posteriores al choque del pasado domingo en el Suárez Puerta con precaución, conocedor de que la sesión del lunes suele ser regenerativa y el martes tocaba descanso. Este miércoles ya se le vio entrenar con normalidad junto al resto del grupo a las órdenes de Dani Vidal, lo que invita al optimismo de cara a su concurso o al menos a entrar en la convocatoria para visitar al Barakaldo.

Lo inesperado del entrenamiento fue ver a Adri Gómez al margen de los ejercicios de sus compañeros. El mediocentro no fue incluido en la convocatoria del choque ante el filial vigués por precaución, como aseguró su entrenador en la comparecencia previa del viernes. Adri podría haber forzado en otro momento de la competición en la que el Real Avilés se jugase un descenso o entrar en el 'play-off', pero al igual que se hizo previamente con las lesiones de Berto Cayarga o Santamaría, siempre se prefiere añadir una semana a la recuperación para intentar evitar una recaída que es peor para los intereses del club blanquiazul.

Otro de los jugadores que sufrieron molestias en la segunda parte el pasado domingo fue el central Borja Granero, aunque también se entrenó con normalidad en la sesión de este miércoles.

En el apartado de sanciones, aunque el Real Avilés recupera a Isi Ros, deberá estar muy atento a una zona sensible del equipo como es la posición de mediocentro. Los dos baluartes en esa zona del campo hasta ahora, Adri Gómez y Gete, están apercibidos de sanción porque acumulan cuatro tarjetas amarillas, por lo que de ver una quinta en Barakaldo se perderían otra gran cita como es el partido en el Suárez Puerta ante el líder, el Tenerife.

El Real Avilés afronta la cita de la próxima jornada en Barakaldo en sexta posición con 21 puntos, a uno del puesto de 'play-off' que marca el Bilbao Athletic con 22 puntos y a tres del Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol. Su rival en esta jornada 15 es noveno, con 19 puntos, por lo que una victoria avilesina lo distanciaría cinco puntos. El equipo de Vidal también mantiene una ventaja de 5 puntos con el Ponferrada, que marca el descenso, siete con el Guadalajara y el Cacereño, nueve con el Talavera y 11 con el Arenteiro.

Pelayo Suárez

Una de las novedades del entrenamiento del Real Avilés Industrial este miércoles en las instalaciones de La Toba fue ver una cara nueva ajena al club blanquiazul. En la sesión participó Pelayo Suárez, jugador gijonés que salió de la cantera del Sporting y que la pasada temporada sufrió una grave lesión en el Pontevedra.

En el partido de Segunda RFEF ante el Bergantiños celebrado la primavera pasada, el defensa central de 27 años hacía un apoyo incontrolado de su pierna derecha, con el resultado de una torsión que le provocaba la rotura del ligamento cruzado anterior, así como otra lesión añadida en el menisco externo.

Pelayo Suárez está en fase de recuperación de esta dolencia y el Real Avilés le ha facilitado la puesta a punto junto a la plantilla blanquiazul, aunque, según ha podido saber este periódico, aún le quedan unos meses y no tendría opciones de reforzar al equipo.