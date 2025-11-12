El Real Avilés femenino e Iván González separan sus caminos Club y técnico finalizan su relación de mutuo acuerdo después de no celebrar ninguna victoria en 10 partidos de Liga

Santy Menor Avilés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:28 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial y el técnico del primer equipo femenino, Iván González, han dado por finalizada su relación contractual, que había comenzado el pasado 26 de junio.

Los malos resultados del equipo, sin victorias en las diez primeras jornadas de Liga, y eliminado de la Copa de la Reina en primera ronda, eso sí, por penaltis, han derivado en una decisión que se venía barruntando en las últimas semanas.

Ahora mismo, el Real Avilés femenino es penúltimo en la tabla a cuatro puntos de la salvación, cuando el objetivo del curso era la mitad de tabla alta. Desde la dirección deportiva blanquiazul ya se trabaja en la búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo del equipo. El Real Avilés desea a Iván «la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal, agradeciendo su profesionalidad y empeño».