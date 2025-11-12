El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dani Vidal, durante un entrenamiento de esta semana en La Toba 2. Paloma Ucha

El Real Avilés femenino e Iván González separan sus caminos

Club y técnico finalizan su relación de mutuo acuerdo después de no celebrar ninguna victoria en 10 partidos de Liga

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

El Real Avilés Industrial y el técnico del primer equipo femenino, Iván González, han dado por finalizada su relación contractual, que había comenzado el pasado 26 de junio.

Los malos resultados del equipo, sin victorias en las diez primeras jornadas de Liga, y eliminado de la Copa de la Reina en primera ronda, eso sí, por penaltis, han derivado en una decisión que se venía barruntando en las últimas semanas.

Ahora mismo, el Real Avilés femenino es penúltimo en la tabla a cuatro puntos de la salvación, cuando el objetivo del curso era la mitad de tabla alta. Desde la dirección deportiva blanquiazul ya se trabaja en la búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo del equipo. El Real Avilés desea a Iván «la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal, agradeciendo su profesionalidad y empeño».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés femenino e Iván González separan sus caminos

El Real Avilés femenino e Iván González separan sus caminos