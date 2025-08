El nuevo proyecto del Real Avilés Femenino se pone en marcha

El Suárez Puerta es el lugar de la puesta en largo de las pretemporadas de los dos primeros equipos del Real Avilés Industrial, tanto ... en categoría masculina como femenina. Aunque luego el grueso de los entrenamientos se realiza en las instalaciones de La Toba y en otras ubicaciones para aprovechar el verano en la comarca, el carácter simbólico del estadio avilesino marca el inicio de casi un año por delante en el que los objetivos del Real Avilés Femenino crecerán al ritmo que lo hace la sección.

No se puede hablar de continuidad este año en el equipo. En primer lugar, ha perdido a su líder, a su faro y guía deportiva y espiritual en los últimos años. Tampoco se ha ido muy lejos porque ha ascendido en otras responsabilidades dentro del Real Avilés, pero ver a Pedro Arboleya en la grada y no de chandal en el césped sorprende. No van a quedarse huérfanas las jugadoras, porque desde la dirección general ya ha demostrado este verano su implicación máxima en que los objetivos de la sección femenina del club avilesino lleguen a buen puerto.

Además, ha puesto a los mandos a alguien que conoce bien como es el técnico Iván González, con quien ya compartió tiempos pasados en el Real Avilés. El pixueto es el nuevo técnico que ha aceptado el reto de mejorar, si cabe, el rendimiento de la sección femenina la pasada temporada.

Lo primero que tiene que hacer es integrar a las nuevas jugadoras, hasta diez fichajes hasta el momento, en su estilo de juego. El Real Avilés Femenino se puso ayer en marcha con las novedades de María Iglesias 'Igle' (defensa), Laura Tomás (medio), Amaya Coleman (extremo), Elena Casao (portera), Goretti Neira (defensa), Tati Rodríguez (medio), Shara Randez (medio), Elena Pradilla (extremo), Noa Díaz (extremo), Patri Camacho (medio). Refuerzan las posiciones que se han considerado necesarias para que el Real Avilés pueda optar a algo más que la permanencia en Segunda RFEF la próxima temporada, aunque luego la competición marcará cuáles van a ser los objetivos.

Los fichajes deberán integrarse cuanto antes en la base de jugadoras que continúan de la pasada temporada y que forman la columna vertebral del equipo. Son el grupo formado por Paula Madrazo (portera), Eli Rodríguez, Lucía Ayuso, Andrea Vergel, Tayré Fernández, Mirdja Rodríguez (defensas; Paula Martínez 'Pali', Nuria Torres, Lobo (medios); Daniela (extremo) y Marina (delantera).

En el cuerpo técnico, junto al técnico Iván González estarán como segundo entrenador Ignacio Azpiezu, Daniel Lozano será el entrenador de porteras, y Jacobo Arias en la tarea de preparador físico.