El Real Avilés, en números de 'play off'

Aunque el fútbol es cambiante, muchas veces ilógico y es complicado hacer comparaciones, los números dicen que, después de trece partidos disputados, el Real Avilés Industrial no es que sea ahora mismo equipo de 'play off' de ascenso a Segunda División, es que sus cifras indican que tiene visos de acabar entre los cinco primeros clasificados del grupo a final de curso.

Echando la vista atrás, en la jornada trece de del pasado curso 2024-25, la Cultural Leonesa era líder con 30 puntos, el Arenteiro segundo con 22, el Nàstic de Dani Vidal tercero también con 22, la Real Sociedad B cuarto con 21 y el Andorra quinto con 21. En la última jornada, solo el Arenteiro se había caído, finalizando duodécimo el curso.

La Cultural, aunque empatado a 65 puntos con la Ponferradina, mantuvo el liderato que le dio el ascenso directo a Segunda División, la Real Sociedad B finalizó tercero con 62, el Andorra cuarto con 60 y el Nàstic quinto con 59. Además de la 'Cultu', a través del 'play off' ascendió el Andorra, eliminando en la final a la Ponferradina.

Por tanto, teniendo en cuenta que el objetivo del Real Avilés para esta temporada no es otro que la permanencia, los 21 puntos logrados en estos trece primeros partidos del curso llaman al optimismo. No ya para poder disputar un 'play off' de ascenso que sería histórico, once años después del último, sino simplemente para vivir un estreno cómodo en la categoría, sin sufrir por la permanencia como hizo el pasado curso el Arenteiro.

Los blanquiazules, que comenzaron en Mérida su particular 'tourmalet', necesitarían como mínimo 59 puntos

De todas maneras, todavía queda mucha temporada por delante y, como comenta siempre el técnico Dani Vidal en rueda de prensa, «si bajamos un ápice la intensidad o nos relajamos, podemos perder contra cualquiera». Y la Primera Federación es una categoría en la que dos o tres resultados positivos te aúpan a la zona noble de la tabla y otros tantos negativos te hacen pelear por no descender, con cinco puestos de veinte que te mandan a Segunda Federación.

Además, para el Real Avilés no será sencillo mantenerse entre los cinco mejores del grupo de aquí a final de año. El conjunto blanquiazul inició el pasado sábado en Mérida un 'tourmalet' particular que le llevará a enfrentarse este domingo al Celta Fortuna (Suárez Puerta, 18.15 horas) y posteriormente a Barakaldo en Lasesarre y los descendidos desde Segunda División Tenerife y Racing de Ferrol en el Suárez Puerta.

La receta para sacar la mayor cantidad de puntos posible es clara: mantener la misma línea tanto dentro del terreno de juego, con un equipo intenso, competitivo, que tiene gol y que además ha mejorado en defensa; como fuera, con la denominada «cultura del día a día» que promulga un Dani Vidal que en Avilés ha cambiado su forma de gestionar el objetivo, pues ha pasado de un Nàstic cuya obligación era jugar el 'play off' e incluso pelear por el ascenso directo a un recién ascendido Real Avilés que todo lo que supere mantener la categoría ya será un éxito rotundo.

En alguna entrevista, el director deportivo del club, Miguel Linares, comentó que «tenemos claro la puntuación que hay que hacer para estar en las diferentes zonas de la tabla» teniendo en cuenta lo ocurrido en los primeros cuatro años de vida de la Primera Federación. Y, haciendo un repaso rápido del grupo 1, la permanencia ha estado en 46, 43, 44 y 45 puntos, respectivamente; el último puesto de 'play off' de ascenso en 59, 64, 59 y 62 y el ascenso directo en 65, 78, 75 y 82, un poco más dispar.

Para acabar en una zona tranquila esta temporada, que sería una buena posición para el Real Avilés en su primer curso en Primera Federación, la puntuación oscilaría entre los 48 y los 53 puntos, pues la competición se ha ido igualando desde la primera temporada (2021-22), donde hubo tres equipos que se descolgaron por abajo y tres por arriba, algo menos habitual según se fue afianzando la categoría y como se aprecia hoy día.

Victorias para el filial y el juvenil, que miran hacia arriba en la tabla Buen fin de semana para los dos principales equipos de la cantera del Real Avilés. El filial se llevó por la mínima, además con un gol del exjugador granate Mass, el derbi avilesino frente al Llaranes (1-0), por lo que retornó a la senda del triunfo y se sitúa tercero con 22 puntos, a uno del Atlético Camocha y a tres del líder y ahora mismo en puesto de ascenso directo, Treviense. Este fin de semana, los de Geni visitan al Camocha. Por su parte, el juvenil de Liga Nacional goleó al Caudal a domicilio (1-4) y ya ocupa el puesto de ascenso a División de Honor, empatado a 23 puntos con el Estadio.

