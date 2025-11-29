El Real Avilés pasa un examen de altura El equipo avilesino inicia ante el Celta Fortuna una tanda que incluye a tres de los cuatro primeros de una clasificación que se aprieta cada vez más

Diciembre es un mes de evaluación académica antes de afrontar el merecido descanso de la Navidad. Las notas empiezan a fraguarse en septiembre, pero el parón de vacaciones suele marcar la progresión del alumno y las asignaturas pendientes a partir de enero. En el fútbol ocurre algo parecido, aunque en vez de tres casi siempre se hacen dos evaluaciones. Y la primera está muy cerca, ya que las fiestas navideñas y la proximidad del ecuador de liga invitarán a hacer balance. En el caso del Real Avilés Industrial, el inicio de competición se ha aprobado con una nota alta, aunque en el próximo mes tendrá que afrontar varios exámenes de altura.

La exigencia ha sido máxima hasta ahora en Primera RFEF, pero la situación en la tabla de los próximos cuatro rivales de los avilesinos llevan la competición a un nivel aún superior. Desde hoy, domingo 30 de noviembre, hasta el 21 de diciembre, el Real Avilés se enfrentará a tres de los primeros cuatro clasificados a día de hoy y a otro equipo que acecha los puestos de 'play-off' en los que llevan tiempo instalados los blanquiazules. El primer puerto de esta etapa de alta montaña será el Celta Fortuna, segundo, para visitar luego al Barakaldo y recibir de forma consecutiva al líder Tenerife y al Racing de Ferrol. De esa etapa dependerá que enero sea una 'cuesta' o un mes tranquilo para intentar distanciar a dos rivales en teoría directos por la salvación, como el Ourense o el Pontevedra.

La primera piedra de toque para intentar recuperar la senda de la victoria es uno de los equipos más en forma del grupo uno. El Celta Fortuna no sólo es segundo, con 24 puntos, tres más que los avilesinos, sino que quizás sea, con permiso del Tenerife, el equipo más temible a estas alturas de la competición. La ventaja en este caso para el Real Avilés puede que sea volver al Suárez Puerta, no sólo por su condición de local, sino porque los gallegos son peores visitantes que anfitriones.

El filial del Celta de Vigo ha jugado seis partidos fuera de su feudo y ha ganado dos, con dos empates y dos derrotas. En total, ha sumado ocho de los veinticuatro puntos que tiene en la clasificación. Por su parte, el Real Avilés sólo ha perdido un partido en el Suárez Puerta, en la primera jornada el 31 de agosto ante la Ponferradina. Los jugadores que entrena Dani Vidal han sumado once puntos en su feudo.

Este examen de altura le llega al equipo avilesino en un momento de la competición en el que la tabla clasificatoria empieza a comprimirse, con siete equipos en un margen de puntos exiguo para entrar en el 'play-off' y la zona de descenso a seis puntos de los blanquiazules. En ese contexto, en un par de jornadas se puede uno ver a gusto en la promoción de ascenso, o angustiado mirando hacia el descenso.

Las vicisitudes de la competición en forma de sanciones o lesiones también juegan a favor o en contra de los equipos a estas alturas. El Real Avilés, que no puede quejarse mucho si se compara con estas mismas fechas del año pasado, tendrá dos bajas sensibles esta jornada. A la ya conocida de Isi Ros por acumulación de tarjetas amarillas, se suma Adri Gómez, un baluarte en el mediocentro.

Yasser, disponible

Aunque Vidal ya podría disponer de Yasser en esa posición, no parece probable que el almeriense salga de inicio. Por tanto, los inquilinos del doble pivote ante el Celta Fortuna serían Gete, apercibido de sanción, y Kevin Bautista. Por detrás, la novedad podría ser el regreso de Campabadal al lateral derecho por Guzmán. Le acompañarían en defensa Babin, Borja Granero y Osky.

En las bandas, Berto Cayarga ocuparía la izquierda y Raúl Hernández la derecha, con la opción de que Quicala entrase por el avilesino, aunque Vidal suele preferir guardarse un as en la manga para revolucionar los partidos después del descanso. Arriba, Santamaría sería el enganche y Raúl Rubio el ariete, con alguna opción para la entrada de Javi Cueto, pichichi del equipo.