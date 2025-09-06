El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yasser, que no tuvo ningún minuto en la primera jornada frente a la Ponferradina, conduce el balón perseguido por Borja Granero, que tampoco ha debutado. ARNALDO GARCÍA

El Real Avilés quiere dar un paso al frente

El equipo blanquiazul quiere resarcirse de la derrota frente a la Ponferradina en casa del Lugo, otro de los 'gallitos' del grupo este curso

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Segunda jornada, segundo miura. Después de sufrir la crueldad de la Primera RFEF ante la Ponferradina en la jornada inicial, el Real Avilés Industrial se ... desplaza a Lugo para medirse al cuadro lucense, este mediodía a partir de las 14.15 horas en al Anxo Carro. Sin la obligación, ni mucho menos, de conseguir un triunfo que sabría a gloria, el conjunto blanquiazul tratará de dar un paso al frente y mostrar una cara más competitiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

