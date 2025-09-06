El Real Avilés quiere dar un paso al frente

Segunda jornada, segundo miura. Después de sufrir la crueldad de la Primera RFEF ante la Ponferradina en la jornada inicial, el Real Avilés Industrial se ... desplaza a Lugo para medirse al cuadro lucense, este mediodía a partir de las 14.15 horas en al Anxo Carro. Sin la obligación, ni mucho menos, de conseguir un triunfo que sabría a gloria, el conjunto blanquiazul tratará de dar un paso al frente y mostrar una cara más competitiva.

El preparador blanquiazul, Dani Vidal, sigue con problemas en el centro de la defensa. Finalmente, los problemillas de Julio han derivado en una lesión que le mantendrá lejos de los terrenos de juego entre dos y tres semanas más. Para colmo, Eze tiene molestias en el tobillo y posiblemente no vaya ni convocado, y Borja Granero, el último refuerzo para la posición en el mercado invernal, aún no está para jugar más de 60 minutos. «Viene de mucho tiempo sin competir y tampoco queremos arriesgarnos a una lesión. Sería muy irresponsable», comentó el entrenador del Real Avilés en la rueda de prensa previa al choque.

Con todo, lo más lógico es que repitan como centrales Adri Gómez y Babin. Al primero, que fue muy útil en la salida de balón frente a la Ponferradina por su condición de mediocentro habitual, sufrió a la espalda y en el cuerpo a cuerpo, una situación que a buen seguro habrá trabajado Dani Vidal durante toda la semana. En el lateral derecho podría debutar Guzmán, mientras que en el izquierdo lo lógico es que Viti siga por delante de Osky, que no ha disputado ningún partido de pretemporada.

En el doble pivote parece que seguirán formando pareja Gete y Kevin Bautista, con opciones para salir de inicio esta vez de Isi Ros, posiblemente en detrimento de Quicala. Los buenos minutos de Cayarga en la mediapunta el pasado domingo podrían mantenerle en esa posición dentro de un 1-4-4-2, con Raúl Hernández en la derecha y Raúl Rubio arriba, aunque tampoco se debería descartar un 1-4-4-2 con Cayarga en la derecha y una dupla ofensiva con chances para Santamaría y Javi Cueto.

En frente, un Club Deportivo Lugo que, al igual que el Real Avilés, ofreció mejores sensaciones de lo que mostró el resultado en el Alfredo di Stefano frente al Castilla. Con Yago Iglesias al frente del banquillo, un entrenador que ya mostró sus dotes la temporada pasada con el Pontevedra en el grupo 1 de Segunda RFEF, el estilo rojiblanco es muy claro: 1-4-3-3, posesión, muchos movimientos y un carácter netamente ofensivo.

El propio técnico gallego reconoció las «buenas sensaciones» que ofreció su equipo pese a abrir la campaña con derrota. El Lugo completó un buen partido en el que no encontró ningún premio por culpa de tres minutos fatídicos que el equipo local aprovechó a la perfección. Con todo, los rojiblancos jugaron de tú a tú, fueron protagonistas y disfrutaron de las ocasiones más claras del partido.

No se esperan grandes cambios en el once del técnico gallego. Es posible que Víctor Pastrana o Samanes sean titulares en lugar de Jorge González; y que Álex Balboa pueda ser de la partida en vez de Celorio o Kevin Presa. Lo que no será negociable será el estilo. El Lugo quiere dominar y el Real Avilés lo sabe, aunque tiene armas para hacer mucho daño al contragolpe aprovechando la velocidad de los jugadores de banda y los atacantes.

El Lugo intentará que el Anxo Carro presente un buen ambiente en su primer partido del curso en casa. Se espera buena presencia de aficionados avilesinos.