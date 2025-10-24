El Real Avilés quiere ganar por primera vez al Real Madrid Castilla en Valdebebas Aunque venció al C en 2012, el conjunto blanquiazul tratará de hacer historia en el Alfredo Di Stéfano esta noche, a partir de las 21 horas

Adri Gómez, ya sin máscara, avanza con el balón, con Guzmán, Dani Vidal y Raúl Rubio a la izquierda, esta semana en La Toba 2.

Santy Menor Avilés Viernes, 24 de octubre 2025

Partido de altos vuelos el de esta noche, a partir de las 21 en el estadio Alfredo Di Stéfano, instalación principal de la ciudad deportiva de Valdebebas, la casa del Real Madrid. El Real Avilés Industrial visita a un Castilla al alza, que acumula tres victorias consecutivas y que ha recuperado para la causa a los internacionales que estuvieron disputando el Mundial sub 20.

Sin Santamaría, lesionado, ni Berto Cayarga, lesionado, Dani Vidal se ha llevado a la capital de España a sus 21 jugadores disponibles. Después de la revolución ofensiva de la pasada jornada frente al Talavera, para la novena jornada liguera las dudas parecen ser menores, aunque el técnico del Real Avilés acostumbra y reconoce públicamente su gusto por las rotaciones.

La defensa parece clara, con Campabadal, Babin, Borja Granero y Osky por delante del guardameta Álvaro. En el doble pivote, salvo sorpresa mayúscula repetirán Adri Gómez y Gete, para dar consistencia al centro del campo ante el equipo que, posiblemente, cuenta con el mayor talento del grupo. Y a partir de ahí, se abre el abanico de posibilidades. Lo más factible es que Isi Ros y Quicala se mantengan en las bandas, Kevin Bautista actúe como mediapunta o tercer centrocampista y que Raúl Rubio o Javi Cueto jueguen en punta. Pero no se debe descartar la entrada de Raúl Hernández en uno de los dos costados después de su golazo ante el Talavera.

Frente al cuadro blanquiazul estará un Castilla que, como desgraciadamente es costumbre en filiales de su envergadura, no ha dado ninguna pista hasta el momento sobre la convocatoria. Tampoco el campeón del mundo Álvaro Arbolea ha realizado rueda de prensa, por lo que las opciones son múltiples, más si cabe tras la vuelta a Valdebebas de Fran González, Diego Aguado, Jesús Fortea, Cristian Perea y Thiago Pitarch después de disputar el Mundial sub 20 con la selección española, si bien ya estuvieron disponibles la pasada jornada en Orense, siendo titular tan solo el meta Fran.

Kevin Bautista apunta a regresar al equipo inicial como mediapunta

Con todo, una posible alineación sería la formada por Fran González;David Jiménez, Joan, Valdepeñas, Serrano; Cestero, Manuel Ángel, Roberto Martínez;Pol Fortuny, Loren Zúñiga y César Palacios, futbolista más destacado en este arranque liguero del filial blanco con cuatro tantos.

Se espera un partido con mayor dominio de la posesión por parte del Castilla, como está siendo habitual en estas primeras jornadas sobre un 1-4-3-3, y un Real Avilés que en principio no se amilanará y seguirá presionando arriba, para tratar de mantener a los jugadores más peligrosos del Castilla lo más alejados posible de la meta de Álvaro Fernández.

Como siempre, los robos de balón y las transiciones serán la principal arma ofensiva de los de Dani Vidal, además del balón parado ofensivo. El buen estado del césped y la motivación extra que quizá puedan sentir algunos jugadores de la plantilla cuando vean delante el escudo del Real Madrid puede ser también un plus a la hora de ejecutar el plan.

Una victoria del Real Avilés esta noche en el Alfredo di Stéfano sería histórica, pues el conjunto blanquiazul nunca ha conseguido doblegar al filial madridista en la nueva ciudad deportiva de Valdebebas, inaugurada en 2005. El cuadro blanquiazul sí ganó allí por 0-1 en septiembre de 2012, gol de Juan Díaz, pero fue ante el Real Madrid C. La última victoria realavilesina en casa del Castilla fue en la temporada 1999-2000, pero en las antiguas instalaciones del club blanco. La de hoy será, eso sí, la segunda ocasión en la que el Real Avilés tenga la opción de estrenar su casillero.

Pernocta en Barajas

Para llegar de la mejor manera al encuentro, la expedición del Real Avilés viajó ayer por carretera rumbo a la capital de España e hizo noche en el Senator Barajas Hotel, por lo que tendrá todo el día de hoy para preparar un encuentro se será retransmitido por el canal lineal de la liga.