El Real Avilés más solidario golea en equipo El conjunto blanquiazul es el que más goleadores distintos suma del grupo uno y empata con otros tres del segundo en Primera RFEF

Alberto Santos Avilés Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Minuto 79 del partido que enfrenta al Real Avilés Industrial y al Talavera en el estadio Suárez Puerta el 19 de octubre. El equipo local juega con uno menos por la expulsión de Cayarga al principio de la segunda mitad. Raúl Hernández saca su capa de héroe y manda a la escuadra de la portería manchega un zapatazo incontestable. Como era de imaginar, provoca el delirio en la grada, pero también entre sus compañeros, que se mezclan entre titulares y suplentes corriendo hacia todas las direcciones, para confluir en una piña que hace irreconocible al goleador.

La foto es tan icónica que se convierte en portada de LA VOZ DE AVILÉS del día siguiente. Pero, ¿quién ha sido el goleador? Un lector que no estuviese en el Suárez Puerta no sabría decirlo hasta encontrar la crónica en las páginas de deportes. Porque en la imagen de la fotógrafa Paloma Ucha todos están celebrando el gol. El autor, por supuesto, sus compañeros en ese momento sobre el campo, también. Pero es casi mayor la carrera y efusividad de jugadores que han sido cambiados, y hasta otros con motivos para no estar contentos porque el entrenador no apostó por ellos en ese partido.

Goleadores del Real Avilés Javi Cueto (4 goles)

Isi Ros (2 goles)

Álvaro Santamaría (2 goles)

Kevin Bautista (2 goles)

Quicala Bari (1 gol)

Raúl Hernández (1 gol)

Guzmán Ortega (1 gol)

Edu Campabadal (1 gol)

Gete (1 gol)

Y lo cierto es que buena parte de los jugadores que estaban en esa piña ya sabían lo que se siente al marcar un gol en Primera Federación con el Real Avilés Industrial. El equipo que entrena Dani Vidal es la revelación de la categoría y una de sus virtudes es el juego solidario. La forma de entender el juego del técnico catalán invita a defender y atacar en bloque, casi sin distinciones por líneas a la hora de afrontar las responsabilidades, en las duras y en las maduras.

Mucho se ha hablado hasta ahora de los errores defensivos y de la implicación de todo el equipo en ellos, no sólo los jugadores de atrás. Pero si se reparten cargas, también es justo elogiar el comportamiento solidario en el área rival, donde el Real Avilés lidera una estadística que debe servir de orgullo de puertas adentro del vestuario, y para la afición. Tanto es así que cuando sólo se llevan diez jornadas disputadas, casi se podría hacer un once de jugadores blanquiazules que ya han marcado un gol esta temporada. Son nueve, más el portero, ya harían diez en esa alineación titular de goleadores.

Líder en los dos grupos

Hasta ahora, pueden presumir de marcar un gol con el Real Avilés en Primera RFEF un total de nueve jugadores que se reparten quince de los dieciséis goles en diez jornadas –el restante corresponde al que anotó en propia puerta el Osasuna Promesas–. La palma se la lleva Javi Cueto, pichichi del equipo con cuatro goles. En la plantilla blanquiazul hay tres bigoleadores, club selecto en el que entró Kevin Bautista con el gol al Arenteiro el domingo pasado. Además del sevillano, Isi Ros y Álvaro Santamaría también han marcado dos tantos. Además, completan esta clasificación con un gol dos defensas como Edu Campabadal y Guzmán Ortega, un mediocentro como Gete, y otros dos jugadores de banda –Quicala Bari y Raúl Hernández–.

Si se hace comparativa con el resto de equipos de Primera RFEF esta temporada, según los datos recogidos por el portal estadístico de la categoría 'Stats1RFEF', el Real Avilés el equipo del grupo primero que más goleadores distintos suma esta temporada, con nueve, seguido por su rival el próximo domingo, el Cacereño, con ocho, al igual que el Real Madrid Castilla, el Celta Fortuna, el Racing de Ferrol, el Zamora o el Tenerife.

Los avilesinos también tienen el privilegio de liderar este ranking en toda la categoría, porque del grupo segundo sólo les empatan con nueve goleadores el Atlético Sanluqueño, el Nàstic y el Atlético Madrileño.

Además, otro dato que refleja la aportación en esos goles del Real Avilés de los suplentes es que el equipo de Vidal ocupa el puesto diecisiete de veinte equipos de su grupo en jugadores titulares distintos utilizados, con dieciocho.

La triple condición de Campabadal

A Edu Campabadal no le pilla nada por sorpresa en el mundo del fútbol. O al menos eso creía él, porque a sus 32 años seguro que no se imaginaba en verano cuando fichó por el Real Avilés que iba a protagonizar algunas estadísticas curiosas para un jugador de sus características.

Ampliar Campabadal da una asistencia de gol en el Suárez Puerta. Pablo Nosti

Jugar de lateral izquierdo casi más que derecho quizás no sea algo que le haya sorprendido a estas alturas de su trayectoria. Meter un gol, aunque sea espectacular como el de Zamora, tampoco. Pero quizás estar en la lista de los mejores asistentes de gol con tres asistencias en sólo diez jornadas, pueda ser para él una novedad.

Campabadal lo volvió a hacer el domingo ante el Arenteiro. Pisó mucho el área, estuvo a punto de marcar un gol, y le dio el pase para el tanto de Kevin Bautista. Otra asistencia para la colección, debió pensar el catalán, que nunca había superado las dos asistencias por temporada. Ahora lleva tres, igual que su compañero Gete, sólo dos menos que el máximo asistente de la categoría, Víctor Moreno, extremo del Villarreal B.