El Real Avilés sueña con irse a la cama líder

Santy Menor Avilés Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

Aunque en el vestuario nadie quiere hablar de ello por miedo a un exceso de peso en la mochila, los números no mienten y si el Real Avilés Industrial gana esta noche al Arenas de Getxo (21.15 horas, Suárez Puerta) se irá a la cama líder del grupo 1 de Primera Federación. Un hito inesperado que no se repite desde el 9 de diciembre de 2012, cuando un gol de Juan Díaz en Miramar aupó al entonces equipo de Chiqui de Paz a lo más alto de la tabla en la extinta Segunda División B.

Para ello, Dani Vidal confía en que los suyos logren la tercera victoria consecutiva ante el cuadro vasco después de ganar por la mínima al Arenteiro hace quince días en el Suárez Puerta (1-0) y golear al Cacereño en el Príncipe Felipe el pasado domingo (0-4), un resultado que ha elevado aún más el estado de euforia de la afición del Real Avilés.

Superada su lesión muscular, Santamaría es la principal novedad en una convocatoria de la que se cae una semana más Yasser, aún recuperándose de su lesión de tobillo. En cuanto a la alineación, no es nada descartable que Vidal repita el equipo inicial de Cáceres, teniendo en cuenta el potencial físico y ofensivo del Arenas y el buen rendimiento defensivo ofrecido por el Real Avilés la pasada jornada.

Santamaría regresa a la convocatoria y se espera un gran ambiente en el estadio, de nuevo con más de 3.000 espectadores

De ese modo, saltarían de inicio Álvaro; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Adri Gómez, Gete, Kevin Bautista; Raúl Hernández, Cayarga y Raúl Rubio. Conociendo a Dani Vidal tampoco deberían descartarse sorpresas, y más a tenor del rendimiento que están ofreciendo la gran mayoría de jugadores de la plantilla y las alternativas que tiene el técnico en ataque, pero todo lo que no sea repetir el once de Cáceres sería eso: una sorpresa.

Frente al cuadro blanquiazul, un Arenas de Getxo con mucha miga. Es otro recién ascendido como el Real Avilés, aunque en su caso de forma directa, que también cambió de entrenador en verano, pues el Andorra de Gerard Piqué, tras su regreso a Segunda División, reclutó a Ibai Gómez. En su lugar llegó a Getxo un viejo conocido de la afición asturiana como Jon Erice, exfutbolista del Real Oviedo que sabe lo que es jugar en el Suárez Puerta.

El Arenas es un equipo joven, con mucho jugador vasco y más hombres que nombres. Entre estos últimos está un exjugador del Sporting, el delantero Álvaro Vázquez, pero se lesionó la pasada jornada. La principal figura es Baba, extremo cedido por el Tenerife que acumula tres goles y una asistencia. El cuadro vizcaíno aún no ha conseguido sumar fuera de casa esta temporada, pues hasta enero compite como local sobre césped sintético en Gobela. Para hoy, se esperan de nuevo más de 3.000 espectadores en el estadio.

Jon Erice, entrenador del Arenas de Getxo: «El Avilés tiene equipo para estar arriba y se está demostrando» Jon Erice. LVA Jon Erice, entrenador del Arenas de Getxo y exfutbolista del Real Oviedo, con el que jugó en el Suárez Puerta, comentó en la previa sobre el conjunto blanquiazul que «es un equipo muy fuerte físicamente, muy armado, tiene jugadores con innumerables partidos en el futbol profesional. Es un equipo hecho para estar arriba y así lo está demostrando». Además, dice que «estamos cerca de ganar fuera».

Temas

Real Avilés