¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Primera RFEF

En directo: Real Avilés - Talavera

Los de Dani Vidal buscan en el estadio Román Suárez Puerta continuar su racha de victorias y mantener la distancia con la parte baja de la clasificación

Samuel Osorio

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:26

16:04

Min. 3 Primera intentona del Real Avilés, aprovechando por banda izquierda la gran velocidad de Quicala, cuyo centro fue repelido por la defensa visitante.

16:01

¡Arranca el partido!

Primera posesión para el Talavera.

16:00

Ya están los jugadores en el terreno de juego, a punto de comenzar el encuentro.

15:59

Buena representación del Talavera en la grada, a pesar de la distancia que separa ambas localidades.

15:50

El encargado de dirigir el encuentro será el vasco Aimar Velasco, ayudado en las bandas por Yuval Conde y Nahia Alonso.

15:46

El Real Avilés llega al encuentro en plena forma, tras tres victorias consecutivas de mucho nivel, la última de forma agónica ante el Zamora en el descuento. Pase lo que pase, el equipo seguirá una jornada más en puestos de playoff.

15:45

Alineación del Talavera

Alineación del Talavera

15:42

Alineación del Real Avilés

Alineación del Real Avilés

15:39

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Real Avilés Industrial - CF Talavera, correspondiente a la jornada 8 del grupo 1 de Primera RFEF.

Actualización disponible

