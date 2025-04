El Real Avilés no falla y volverá a luchar por el ascenso

Alberto Santos Avilés Domingo, 27 de abril 2025, 15:21 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial se cita de nuevo con la historia y volverá a jugar una fase de ascenso a Primera Federación. El equipo blanquiazul no falló ante un Guijuelo muy combativo en la primera parte que acabó cediendo al inicio de la segunda ante la eficacia goleadora de un Santamaría en racha que encauzó la victoria con dos tantos en cuatro minutos. Javi Cueto cerró el marcador (3-0) y la clasificación para el 'play-off' con el premio añadido de la tercera plaza asegurada, lo que permite jugar en casa la vuelta de la primera eliminatoria.

El partido tenía suficientes alicientes como para salir a por la victoria desde el minuto 1, aunque el Real Avilés prefirió antes despejar la incógnita sobre la actitud que iba a mostrar el Guijuelo, un equipo descendido que no se jugaba nada. Los salmantinos se plantaron sobre el césped del Suárez Puerta casi nada más bajarse del autobús después de viajar de madrugada con la intención de pelear la victoria, con una defensa muy adelantada y una presión que hizo dudar a los locales.

El Real Avilés llevaba el control del juego, pero no encontraba conexiones claras para llegar con precisión a la zona de peligro. No había finura en los pases finales y el juego se volcaba casi siempre por la banda derecha, donde Isi Ros, que se movía libremente por casi todo el ataque, le dejaba los espacios a Soler. El valenciano los aprovechaba gracias a su velocidad y técnica, pero los centros al área no encontraban rematador, con Natalio en este partido en funciones de delantero centro para dejarle el enganche y el desgaste defensivo a Santamaría.

A medida que transcurría la primera mitad el equipo de Rozada parecía impacientarse y el público también, sobre todo tras ver que el Guijuelo empezaba a rondar con peligro la portería defendida por Álvaro Fernández. Expo fue el primero en lanzar un aviso con un disparo lejano que atrapó sin problemas el meta blanquiazul.

La primera conexión por la izquierda de Davo y Viti en el minuto 18 acabó con un centro atrás sin rematador, en una jugada que se enlazó con otro balón colgado de Soler. Ese doble arranque de fe del Avilés animó a la grada, que dedicó los primeros aplausos a los suyos.

El Guijuelo no se amedrentó porque en el minuto 23 el delantero Pana se fue de Josín y se plantó solo ante Álvaro, aunque se adelantó en exceso el balón. La respuesta avilesina fue inmediata, con una internada de Davo por la izquierda hasta la línea de fondo, si bien el centro atrás al área pequeña acabó en un disparo flojo de Natalio a las manos de Oleaga.

Aunque sin tener opciones de gol claras, el equipo de Rozada fue poco a poco encerrando atrás al Guijuelo, que dispuso de otra ocasión en el minuto 27 con un remate fallido de Pana de cabeza y que se dedicaría más a defender las acometidas de los rivales antes del descanso.

Javi Cueto dispara a puerta en el tercer gol del Real Avilés. Fotos: Arnaldo García Álvaro Santamaría celebra uno de sus dos goles. El público celebró la clasificación para el 'play-off'. Callís se lleva la pelota antes de la asistencia del tercer gol del Real Avilés. Soler fue un puntal por su banda derecha. 1 /

Al filo de la media hora, Viti y Davo volvieron a conectar por la izquierda, pero el mierense no vio la llegada solo de Santamaría para rematar casi a placer. Poco después, un robo de Isi Ros permitió de nuevo la cabalgada de Soler por la derecha, pero de nuevo su centro no encontró rematador. El valenciano tenía una 'autovía' que el equipo avilesino no sabía aprovechar.

Con el tiempo casi cumplido, el Real Avilés tuvo otras dos ocasiones claras, primero con un pase atrás que remató Gete dentro del área y obligó a la estirada de Oleaga, y ya en el minuto 45 en una llegada de Davo en velocidad que acabó con un disparo muy forzado con la izquierda que se marcharía por la línea de fondo.

Vendaval blanquiazul

Como suele ser habitual en los últimos partidos en casa, los jugadores del Avilés recibieron una charla de motivación en el vestuario con la arenga de su entrenador Javi Rozada, y de nuevo tuvo efecto inmediato porque regresaron en tromba al campo.

Apenas había transcurrido un minuto de juego cuando la agilidad mental de Natalio dentro del área dejaba a Santamaría solo ante el portero del Guijuelo y la sangre fía del delantero gijonés hizo el resto para regatear a Oleaga y marcar a placer el primer gol del partido. Ese tanto fue un bálsamo para el Real Avilés y eliminó de raiz las dudas que había creado el juego local y el marcador en la primera parte.

El Guijuelo tardó en asimilar el gol avilesino y, sin tiempo para la reacción, ya había recibido el segundo. Otra vez Santamaría, el 'pichichi' del equipo con once goles, aumentaba la ventaja después de la enésima subida por la banda derecha de Soler para colgar un balón que esta vez sí encontró rematador. En el segundo palo Davo intentó conectar bien con su cabeza, pero el balón golpeó en un rival y salió rechazado hacia las inmediaciones de Santamaría, que se revolvió rápidamente para rematar a gol.

Desde ese momento, con sólo cuatro minutos de juego de la segunda parte transcurridos, el partido parecía resuelto y la afición del Real Avilés empezó a celebrar el éxito de conseguir jugar otro 'play-off' de ascenso, y además con el factor campo a favor en la primera eliminatoria. Muchos dejaron de mirar los móviles para ver otros resultados y se dedicaron a disfrutar.

Pero el Guijuelo no estaba para fiestas y casi a renglón seguido tuvo tres ocasiones claras de Carmona, Pana y un buen disparo de Coque que obligó a Álvaro a lucirse. Esa jugada espoleó al Avilés, que volvió a tomar conciencia de lo que estaba en juego para recuperar la intensidad defensiva.

Javi Rozada también empezó a pensar en el 'play-off' y dio descanso de forma escalonada a jugadores como Santamaría, Soler, Natalio o Davo. En esos cambios metió a Javi Cueto, que volvía de una lesión y apenas le bastó tocar una vez el balón para empujarlo a la red del Guijuelo y marcar el tercer gol, décimo esta temporada, después de una jugada personal de Callís desde la derecha.

Era el tercer gol que esta vez sí cerraba la victoria y otro día histórico para el Real Avilés, que volverá a jugar un 'play-off' de ascenso a Primera Federación. Ahora toca el trámite de visitar al Numancia antes de conocer el rival en el sorteo.