Rozada, entrenador del Real Avilés: «En el descanso quise quitarles presión, que se liberaran»

Javi Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial,se mostraba feliz al término del partido ante el Guijuelo por una victoria más sufrida de lo esperado y la certificación del 'play-off' de ascenso. «Fue un partido mucho más competido de lo que esperábamos. En el primer tiempo el Guijuelo me gustó muchísimo, nos hizo mogollón de daño, nos hizo correr mucho para atrás... Tiene mucho mérito de ellos. En el segundo tiempo metes el gol y empiezan a acusar un poco esa dinámica en la que vienen y en ese momento aprovechamos con el subidón, como nos pasó a nosotros el otro día con el Rayo Cantabria, para meter el dos a cero. Fue mucho más igualado de lo que refleja el marcador», valoró.

«Tuve que escuchar cosas desagradables, que si el empate del Langreo, que si el de Ávila. Somos terceros gracias a esos empates, tenía clarísimo que el equipo tenía que llegar bien, sin lesionados»

El doble premio del tercer puesto a falta de una jornada también tiene, para el técnico ovetense, «mucho mérito, dice mucho del trabajo de todos y estoy contento porque vamos a preparar un 'play-off' con el factor campo aquí y tenemos mucho tiempo para prepararlo». Tampoco dejó pasar la ocasión de reivindicarse ante las críticas recibidas en las últimas jornadas: «Prefiero no decir nada porque tuve que escuchar cosas desagradables, que si el empate del Langreo aquí, que si el empate en Ávila.... Somos terceros por el empate del Langreo aquí y el del Ávila allí. Tenía clarísimo que el equipo tenía que llegar bien, sin lesionados como estamos ahora».

Al igual que ante el Escobedo, la charla a sus jugadores al descanso fue importante en la reacción de la segunda parte, aunque Rozada matizó que «hoy es distinto, la charla es complicada al descanso. Teníamos muchas ilusiones en el partido, ves que en el primer tiempo no salen las cosas, no habíamos tirado ni un tiro a puerta. Ellos estaban muy conectados al partido. Lo que he hecho es quitarles esa presión que veía que el equipo tenía, que se liberaran, que jugaran como saben. No teníamos nada que perder y todo que ganar».

Tuvo igualmente palabras de elogio para su cuerpo técnico, para él una clave de la magnífica segunda vuelta del Avilés. «Confié siempre en el equipo, pero fue un año muy duro. De mi carrera, el más difícil con diferencia, por eso estoy muy contento y lo quiero extender a mi staff, a Miguel , a Hugo, Jacobo, Álex, a Javi el utillero, que somos los que en el día a día hemos estado peleando. Pero por encima de todos la figura de de Miguel, porque en momentos muy difíciles, que hemos tenido muchísimos, hemos sufrido mucho, hemos tenido que lidiar con alineaciones muy complicadas. Es un crack, ha ayudado muchísimo al equipo, ve el fútbol como nadie».