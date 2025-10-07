Santamaría, delantero del Real Avilés: «Somos muy competitivos y siempre estamos ahí hasta la última acción»

Los goles son cosa de viejos conocidos en el Real Avilés. De los diez anotados hasta ahora por jugadores blanquiazules, nueve llevan el nombre ... de la plantilla del año pasado en Segunda RFEF (tres Javi Cueto, dos Santamaría, dos Isi Ros, uno Gete y Kevin Bautista), a los que se añade desde este domingo Quicala.

En el club avilesino tenían claro en verano que jugadores fundamentales en el ascenso como Santamaría y Javi Cueto debían dar un paso al frente para subir el nivel y ponerse a la altura de la Primera RFEF. Ambos recogieron el guante y ya están manos a la obra, haciendo lo que mejor saben, que es marcar goles.

Javi Cueto mantuvo en Guadalajara la racha y abanderó el arreón final de rabia del equipo para ganar cuando todo el mundo pedía ya que al menos se conservara un punto. Se pegó con todos en el área antes del gol de Quicala y marcó el tanto victorioso de penalti con calidad y aplomo.

«Estoy disfrutando mucho de la categoría, el equipo tiene que intentar hacer los mayores números posibles y a final de año ver dónde estamos»

Fue el colofón de una faena que había iniciado Álvaro Santamaría en su primer doblete en la categoría. Con sus goles y el trabajo de Raúl Rubio todo parecía encarrilado, hasta que el partido se volvió otra vez loco. «Pues todavía yo creo que fue inexplicable, pasadas pocas horas, desde un equipo que compitió bien ayer, bueno, dos equipos que compitieron bien, y tuvimos la suerte de estar más acertados arriba y llevarnos los tres puntos para casa», valoraba este lunes el delantero gijonés.

El Real Avilés supo sufrir al principio, para demostrar su pegada a la contra. «Sí, creo que ellos llegaban en una buena dinámica, en casa eran bastante fuertes y nos esperábamos ese inicio, pero bueno, creo que tuvimos diez, quince minutos de achicar un poco balones y luego ya empezamos a tener nuestras ocasiones y a meternos mejor en el partido», añadió.

Y llegaron sus dos goles, el primero gracias a su buena colocación para empujar y el remate fallido de Kevin Bautista. «Creo que tanto Kevin como los defensas se quedaron un poco parados porque la acción es clara y yo veo que el balón queda por ahí muerto y meto la puntera, entonces bueno, contento por el primer gol», destaca. El segundo fue distinto después de un penalti sobre Raúl Rubio que Santamaría considera justo: «Yo llegaba en diagonal a la acción y creo que se ve claro desde atrás que Raúl toca antes el balón y el otro, pues es el típico penalti que no ves llegar al delantero y le arrollas».

En cuanto a su ejecución por el centro, explica que «venía practicando, había tirado el año pasado alguno también y ya lo venía practicando, que lo tenía muy claro de tirarlo ahí y salió bien».

«El penalti, había tirado el año pasado alguno, lo venía practicando y tenía muy claro que iba a tirarlo ahí»

Lo que pasó después casi puede considerarse un 'deja vu' con matices de los dos últimos partidos del Real Avilés, sobre todo el de Salamanca, donde un 0-2 se convirtió en un 3-2 en media hora. «Pues no esperábamos que pasase igual, pero siempre tienes que estar preparado, y yo creo que nos sirvió para aprender lo de Salamanca, pese a que se pongan 2-2, pues a no venirte abajo y en vez de que te metieran ellos el 3-2, les metes tú el 2-3», puntualiza el delantero del equipo avilesino.

A partir de ahí, el Real Avilés sacó a relucir su fortaleza mental para no hundirse y no revivir los fantasmas de Salamanca. Aunque la razón, para Santamaría, es que «es un poco lo que caracteriza a este equipo más o menos, que somos muy competitivos y siempre estamos ahí hasta la última acción y bueno, te pones por delante con el 3-2, te empatan a 3 en casi la última jugada, y también tienes un poco la fortuna de que te pitan ese penalti, que es un poco un penaltito tonto, pero para mí es penalti. Entonces tienes esa fortuna de que cae de tu lado, de que te pitan el penalti y luego Javi lo hace muy bien y lo mete».

Lo que está haciendo el Real Avilés en su debú en la categoría es muy difícil de catalogar, aunque lo cierto es que no puede ser más entretenido para su afición y para el resto de espectadores de la Primera RFEF, que disfrutan de los partidos de los blanquiazules más que de algunos de categorías superiores.

«Yo, por mi parte, es un disfrute. No conocía la categoría, entonces estoy disfrutando mucho de ella y por parte del equipo, un recién ascendido, pues intentar hacer los mayores números posibles y a final de año ver dónde estamos y luchar por donde estemos», asegura el delantero.

En el plano personal, el gijonés se estrena como goleador esta temporada con un doblete. «Sí, quería que fuera un año muy importante para mí. Al principio no me estaban entrando los goles, pero bueno, yo estaba contento con mi trabajo, con mi juego, entonces era sólo cuestión de tiempo. El míster me estaba dando la confianza de darme titularidades pese a no meter goles, entonces yo creo que para un delantero es cuestión de tiempo y bueno, llegaron dos seguidos, así que muy contento», añade .

Sobre la situación del equipo, quinto en la clasificación, Santamaría defiende que «no sé si lo esperaba o no, pero creo que estamos ahí por merecimiento, pese a ser un recién ascendido, creo que aparte el Guadalajara también está ahí arriba, entonces no hay que mirar mucho a los recién ascendidos».

La próxima jornada toca visitar al Zamora, «que desde que subió viene haciendo las cosas muy bien. Vamos ahí a un campo complicado, pero bueno, con la confianza de llevar dos victorias seguidas e intentar sacar los tres puntos», concluye el goleador gijonés.