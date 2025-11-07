Vidal, entrenador del Real Avilés: «Si miramos por encima del hombro a alguien, nos pintan la cara»

Alberto Santos Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial es un equipo sin complejos. Si alguien tenía dudas de cómo iba a afrontar el debú en Primera RFEF. en diez jornadas se ha visto a un conjunto competitivo que es considerado como la revelación del grupo primero. El bagaje de puntos y de prestigio es bienvenido de puertas adentro del club, pero la hoja de ruta no ha variado y la permanencia sigue siendo el principal objetivo.

Así lo remarcó el técnico del Real Avilés, Dani Vidal, en su comparecencia previa al partido de este domingo en Cáceres (16 horas). «Evidentemente, no nos vamos a esconder, estamos muy contentos, pero es que esto pasa rapidísimo, hay muchísimas jornadas. No es que vayamos a poner las notas en mayo, es que no me gusta hablar a dos partidos vista, a tres partidos vista. Nosotros en el día a día no hablamos ni del domingo, hablamos de la sesión que toca, de recuperarse, de entrenar, de la gente que está tocada los días de descanso viene a tratarse siempre. Le damos mucha importancia a eso, porque está claro que en ese momento lo que podemos controlar es lo que hacemos hoy, con el foco puesto en el fin de semana, pero más allá no miramos», advirtió.

Sobre esa rutina, y en especial la situación de los lesionados a dos días del próximo partido, el técnico catalán adelantó que «el único que está fuera sí o sí es Yasser. Santamaría ya hoy ha hecho el entrenamiento. Igual sería un pelín arriesgado, pero si quisiéramos podríamos llegar a contar con él. Y si no pasa nada mal, si mañana completa el entrenamiento, evidentemente. Isi pasó mala noche, con un poquito de dolor de tripa, pero ya está en perfectas condiciones. Y el tema de Álvaro, bueno, era una pequeña molestia en el gemelo, le redujimos carga como a veces hacemos con otros jugadores, decidimos que hiciera dos días de tratamiento, pero mañana ya entrenará normal y en principio estará disponible para el domingo».

Álvaro supera sus molestias y la recuperación de Santamaría podría hacerle entrar en la convocatoria

Vidal está contento con la mejoría defensiva del Real Avilés ante el Arenteiro, pero valoró que aunque «el otro día el equipo dio un paso importante, también hubo acciones en las que no defendimos bien y hubo acciones en las que no atacamos bien. Al final intentamos eso, un poquito relacionado con el tipo de rival que nos enfrentamos, a qué situaciones a nivel ofensivo y defensivo nos va a llevar, meter el foco ahí».

El objetivo es para el entrenador blanquiazul volver a mantener la portería a cero, «lo que pasa es que no siempre se cumple. Sabemos que es difícil y es la parte, que te digo, por circunstancias, este primer tramo nos ha costado un pelín más. Pero al final el fútbol es así de bonito, que los mismos jugadores y el mismo entrenador, si coges hace tres partidos, la hostia en ataque y atrás un drama, de cara a la gente, porque para nosotros no. Y ahora, la hostia atrás y arriba nos cuesta, porque es evidente que el otro día tuvimos situaciones para haber podido meter un poquito antes el 2-0. Yo creo que el equipo lleva una línea muy buena de trabajo».

En la faceta ofensiva, Raúl Rubio, que hace un extraordinario trabajo para el equipo, sigue sin obtener el premio del gol. «Bueno, está claro que le viene bien, pero tanto a él como a todos los delanteros. Yo he hablado con él y lo que quiere un jugador es jugar y que su equipo gane. Yo creo que eso a cualquiera, creo que hay jugadores a veces que son un pelín egoístas, pero aquí el grupo es muy sano en ese aspecto, en la victoria siempre estar por encima, de si he jugado o no he jugado, si he marcado o no he marcado. Él está teniendo minutos, nos está dando rendimiento, por eso los tiene. Ojalá le llegue pronto, porque al final es delantero y le viene bien, igual que las porterías a cero a los defensas, pero de verdad, para nada lo veo nervioso, con falta de confianza», defendió Vidal.

Reivindicación de suplentes

También hizo una lectura positiva de la reivindicación de jugadores como Eze. «Nos dieron motivos para ponernos en problemas, entre comillas, al cuerpo técnico, de llamar a la puerta, de que están preparados. Vuelvo a poner en valor, el día a día entrenando de todos es muy bueno y eso hace comprar papeletas, evidentemente, para que el fin de semana les vaya bien cuando tengan la oportunidad».

En cuanto al rival de este domingo, calificó el partido ante el Cacereño como «muy complicado» y valoró de los extremeños que «es un equipo que atrás defensivamente ha conseguido varias porterías a cero, arriba tiene jugadores que con dos pases te pueden generar situación de peligro, centra muchísimo, tiene muchísima energía para llegar al área. En balón parado se nota que es un equipo que hace cositas diferentes también, sobre todo jornada tras jornada para intentar sorprender».

Sobre el papel de equipo revelación, Dani Vidal lanzó un mensaje de advertencia: «Nosotros, el día que miremos por encima del hombro a alguien, nos van a pintar la cara, eso lo sabemos todos. Necesitamos ir al límite, yo les digo a los chicos que las victorias están muy bien, pero siempre vamos con el agua al cuello para ganar un partido, eso significa que el día que bajemos un poquito nos vamos a equivocar y esos resultados no llegarán».