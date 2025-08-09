Yasser, mediocentro del Real Avilés: «He visto un bloque muy trabajado que tiene las cosas claras» «Como recién ascendido, el objetivo de la temporada se pone sólo, que es mantener la categoría», asegura el mediocentro blanquiazul

Yasser El Arbaoui habla como juega. Transmite el aplomo de un mediocentro que, a pesar de sus 25 años, está curtido en mil batallas, entre ellas dos años en el UCAM Murcia junto a Miguel Linares y una en Primera RFEF. Esa relación con el director deportivo del Real Avilés influyó en su llegada a la ciudad, «porque ya me conocía como jugador y como persona, y que me transmitiera esa confianza desde el primer momento influía bastante. Luego de Avilés conozco sobre todo a mis excompañeros de otras temporadas que estuvieron aquí, que me han hablado muy bien de la ciudad, del club. Me dijeron que no lo dudase, que iba a ser muy feliz y que iba a disfrutar».

De la temporada espera «sobre todo, por lo que estoy viendo del equipo, de los compañeros como personas, como jugadores, que puede ser un año ilusionante. Al final, como recién ascendido, el objetivo se pone solo, que es mantener la categoría. Yo lo que he visto es un bloque muy trabajado, jugadores que tienen las cosas muy claras». En cuanto a la pretemporada y su rendimiento, destaca que «la condición física se nota mucho y en un perfil de jugador como yo, que soy mediocentro, que las piernas te respondan cuando pasan los minutos, pues se nota bastante, puedes tomar mejores decisiones».

«La Primera RFEF no perdona una, el año pasado había equipos en 'play-off' que terminaron descendiendo»

Yasser tiene claro lo que la afición blanquiazul puede esperar de él: «Sobre todo, sacrificio, soy un jugador de buen trato de balón, pero sacrificio lo voy a tener siempre y lo voy a dejar todo por el equipo y, evidentemente, voy a crecer durante la temporada. Pero conozco la categoría y no es un año de transición, sino que es un año para asentarme y con ilusión para tener buenas cosas el año siguiente o si puedo aspirar a una nueva categoría, que si confío en mí y hago las cosas bien, puede salir, pues estupendo».

Su experiencia en Primera RFEF la pasada temporada le permite advertir de que «la categoría no perdona una. El año pasado había equipos que estaban en 'play-off' en la primera vuelta que terminaron descendiendo y los errores se pagan mucho. El entrenador nos transmite que no cometamos errores, que en balón parado seamos fuertes, que seamos duros y creo que uno de los objetivos que tenemos es cometer pocos errores para poder hacer las cosas bien».