«Si no fuera por la afición, me temo que hubiésemos perdido el partido» Javi Rozada da instrucciones a sus futbolistas. / PABLO LORENZANA El técnico azul, Javi Rozada, ve a los suyos con más problemas que el de la confianza, pero capacitados para resolver todos ellos con trabajo MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 20 septiembre 2019, 04:21

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, analizó todos los problemas que tuvo su equipo en la primera parte, que para él no son solo de confianza, y lo hizo sin restar mérito a la reacción de los azules en busca del empate en la segunda mitad, en la que ya vio «cosas» de las que espera trabajar de cara al próximo choque en Ponferada.

«Nos costó mucho entrar al partido. Ellos nos fijaron bien los puntas con los centrales y jugaron muy fácil en campo contrario. Nos costó hacer una posesión alta y no estuvimos cómodos, pero en el segundo se empezaron a ver cosas y ellos tuvieron la acción del gol y poco más. Es una pena el gol encajado porque hoy hubiésemos ganado el partido», analizó el ovetense.

Si de algo se va a acordar el hasta la semana pasada técnico del Vetusta es del apoyo de la afición en su debut como entrenador del primer equipo, a la que considera fundamental para explicar el resultado final. «Solo puedo sentir agradecimiento a la grada, porque hoy si no fuera por ellos me temo que hubiésemos perdido. Ayudaron a los jugadores, y si con algo me quedo de mi debut es con ese agradecimiento», reconoció Rozada.

El entrenador carbayón afirmó que el equipo tiene mucho que trabajar aún, pero destacó que este primer partido valdrá para sentar las bases de la primera victoria.

«No era fácil, te pones en el Tartiere con 0-1 en contra y vienes de tres derrotas seguidas. Los jugadores son humanos. Cuando peor estaba todo, sacaron el orgullo que ha de tener un equipo ambicioso. Les dije que estaba orgulloso, que este era el camino, y que tenemos que hacer bueno este punto en Ponferrada sumando los tres».

Para el ovetense es una realidad que en el primer tramo de partido sus jugadores «no querían el balón», pero se mostró convencido de que con trabajo diario y la predisposición de los futbolistas, se va acabar viendo en el Tartiere a un bloque «con identidad».

«La confianza es un problema importante, pero no el último, son varios los aspectos a trabajar para que el equipo no esté bloqueado e incómodo en el campo. Cuando vean que las cosas salen, cogerán esa confianza y sumaremos de tres en tres. Los jugadores estaban rabiados porque querían ganar, y a mí esa actitud me deja tranquilo», matizó el técnico.

Rozada analizó también lo que sufrieron Lolo y Edu Cortina en la medular y contextualizó el partido de Yoel, al que sacó de inicio para buscar romper la espalda a los laterales sin éxito. «Tardamos mucho en entrar, y eso no te lo puedes permitir en Segunda. Lo cambiaremos. Cuando no tienes balón los del medio son los que más incómodos están, pero Lolo y Edu serán importantísimos e irán a más. No fue el partido que tenía en mente para Yoel porque estuvimos más atrás y él necesita al equipo, mientras que Sangalli tiene prestaciones y trabajo para destacar aunque estemos mal», explicó el propio entrenador.

Si alguien dejó buen sabor de boca en el tramo final fue un Borja Sánchez que tuvo solo quince minutos pero que acertó en sus acciones sobre el campo para Rozada. El propio técnico había advertido en la previa que uno de sus objetivos iba a ser sacar todo el fútbol que el canterano tenía dentro.

«Borja nos dio el plus que necesitábamos, le dije que este era el camino a seguir. Estoy contento porque se lo merece y ojalá esto pueda ser el principio de un buen camino para él», subrayó Rozada.