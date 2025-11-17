La APARO pide entradas para los rayistas El Oviedo anunció que no despachará localidades a los seguidores del Rayo Vallecano al no garantizar el club madrileño las mismas condiciones en su estadio

El partido del domingo en el Carlos Tartiere entre el Oviedo y el Rayo Vallecano ya tiene un punto de conflicto en el que están metidas las aficiones. El club azul anuncio esta mañana que no enviará entradas para la afición rayista, ya que el club que preside Martín Presa no garantiza que en la visita asturiana Vallecas vaya a poder atender en las mismas condiciones a sus aficionados. La asociación de peñas del Rayo emitió, unas horas después, un comunicado pidiendo una rectificación por parte del Oviedo y la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) se posicionó a favor de que puedan disponer de entradas para el partido del fin de semana.

El Oviedo comunicó que sacaría a la venta las localidades de la zona reservada para la afición visitante al precio de 30 euros y con prioridad para los titulares del carné oviedista. Así lo explicó el Oviedo:

«El Real Oviedo informa de que, para el encuentro de este domingo a las 14:00 horas en el Carlos Tartiere frente al Rayo Vallecano, no se pondrán a la venta entradas destinadas a la afición visitante. Esta decisión llega después de que el club madrileño no haya podido asegurar que, debido a unas obras pendientes en su estadio, pueda garantizar localidades para los seguidores oviedistas en el partido de la segunda vuelta.

Ante esta situación, y manteniendo el compromiso de que la hinchada azul disfrute de las mismas oportunidades cuando el equipo juega lejos de casa, el Club ha optado por reubicar la zona habitualmente reservada a la afición rival.

Esa grada se abrirá para usuarios con carnet oviedista, que podrán adquirir entradas a un precio reducido de 30 €, hasta agotar el aforo de 675 butacas.»

La Federación de Peñas del rayo Vallecano respondió al anuncio dando por cancelado el viaje a la capital asturiana y pedía comprensión a los dirigentes azules, mientras cargaba contra su presidente: «Podemos entender, aunque no compartamos, la decisión del Real Oviedo de no vendernos entradas para este partido ya que a ellos no les aseguran que vayan a tener entradas en su desplazamiento a Vallecas, pero creemos que entidades con la historia y señorío que el Real Oviedo atesora no deben caer en la misma bajeza moral que aplica Martín Presa con todo lo que gestiona».

Los últimos en levantar la voz fueron los representantes de la APARO que se pusieron a favor de los seguidores del Rayo: «Desde la Asociación de Peñas del Real Oviedo expresamos nuestro rotundo rechazo a la decisión adoptada por nuestro club. Exigimos que se rectifique de inmediato y se habilite la entrega de entradas para la afición del Rayo Vallecano, que no es responsable de las decisiones de sus gestores. No aceptamos que, una vez más, en los conflictos entre clubes y sus dirigentes, quienes acaben pagando las consecuencias seamos los aficionados.»