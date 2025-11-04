Carrión: «Hemos competido y es un paso para seguir mejorando» Luis Carrión asegura que el equipo ha recuperado la senda de la recuperación tras el batacazo de la Copa, que considera «difícil» de explicar

Ramón Julio García Oviedo Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04

Tras el encuentro, Luis Carrión se mostró más satisfecho con el juego que con el resultado. En su opinión, el Real Oviedo «no dará un punto por bueno nunca, aunque depende de cómo fuese el partido sabe mejor o peor». Además, el técnico aseguró que hicieron «suficientes cosas para ganar el partido, hemos competido de forma continua y es un paso para seguir mejorando».

Respecto a la evolución del equipo tras la debacle de la Copa, Carrión admitió que «lo que vimos en Ourense fue difícil, hablamos todos al día siguiente y entendimos que el camino es lo que hicimos hoy (por ayer)». A este respecto añadió que «lo mínimo es pelear cada balón y cada duelo».

Advirtió de que lo normal «es recibir muchas ocasiones estando en bloque bajo, nosotros apretamos arriba y casi no nos generaron». «Si estamos lejos de nuestra portería seremos mejor equipo», abundó.

Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador indicó que «fue bastante constante, estuvimos igual durante los 90 minutos. No acabamos de dar ese pasito de más al final, pero estuvimos correctos y no tuvimos bajones, algo que me preocupaba tras lo visto otros días». Por ello entiende que el partido de ayer «es un paso adelante, no en resultado, pero sí por la imagen».

En cuanto a nombres concretos, el técnico se refirió al canterano Agudín. «Se ha ganado el debut, no se lo he regalado yo y tiene que ser el principio de algo bueno para él y para el Real Oviedo. Si sigue a este nivel, seguirá con nosotros», comentó.

Por otra parte, sobre Fede Viñas explicó que «tiene alma y siempre tiene sitio en el equipo. Quiero poner a los que mejor están en el campo». Apuntó que había estado mejor que en Girona. «Esperábamos una línea de cinco en Osasuna, pero Fede entendió mejor la presión y Vidal lo supo ver. Para mí ha hecho un trabajo increíble».

Sobre Hassan, Carrión comentó que es uno más y negó que se esté «diluyendo». «Ni está pasando ni va a pasar. Aquí son 25 futbolistas y el que esté mejor en cada momento jugará, también en los segundos tiempos», manifestó el preparador catalán.

Ahora lo que toca es pensar en Bilbao, donde avisa: «Saldremos a ganar el partido, no queda otra». Luis Carrión sostiene que en el encuentro ante Osasuna «presionaron alto con solvencia, aunque nos queda mejorar bastante con balón». A su juicio, el equipo está en disposición de competir contra cualquiera. En Primera cuesta ganar, hay que encontrar el modelo adecuado y tengo mi idea, que creo que es adecuada para este equipo».

