El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carrión da instrucciones a sus futbolistas durante el encuentro. ÁLEX PIÑA

Carrión: «Hemos competido y es un paso para seguir mejorando»

Luis Carrión asegura que el equipo ha recuperado la senda de la recuperación tras el batacazo de la Copa, que considera «difícil» de explicar

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Tras el encuentro, Luis Carrión se mostró más satisfecho con el juego que con el resultado. En su opinión, el Real Oviedo «no dará un punto por bueno nunca, aunque depende de cómo fuese el partido sabe mejor o peor». Además, el técnico aseguró que hicieron «suficientes cosas para ganar el partido, hemos competido de forma continua y es un paso para seguir mejorando».

Respecto a la evolución del equipo tras la debacle de la Copa, Carrión admitió que «lo que vimos en Ourense fue difícil, hablamos todos al día siguiente y entendimos que el camino es lo que hicimos hoy (por ayer)». A este respecto añadió que «lo mínimo es pelear cada balón y cada duelo».

Advirtió de que lo normal «es recibir muchas ocasiones estando en bloque bajo, nosotros apretamos arriba y casi no nos generaron». «Si estamos lejos de nuestra portería seremos mejor equipo», abundó.

Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador indicó que «fue bastante constante, estuvimos igual durante los 90 minutos. No acabamos de dar ese pasito de más al final, pero estuvimos correctos y no tuvimos bajones, algo que me preocupaba tras lo visto otros días». Por ello entiende que el partido de ayer «es un paso adelante, no en resultado, pero sí por la imagen».

En cuanto a nombres concretos, el técnico se refirió al canterano Agudín. «Se ha ganado el debut, no se lo he regalado yo y tiene que ser el principio de algo bueno para él y para el Real Oviedo. Si sigue a este nivel, seguirá con nosotros», comentó.

Por otra parte, sobre Fede Viñas explicó que «tiene alma y siempre tiene sitio en el equipo. Quiero poner a los que mejor están en el campo». Apuntó que había estado mejor que en Girona. «Esperábamos una línea de cinco en Osasuna, pero Fede entendió mejor la presión y Vidal lo supo ver. Para mí ha hecho un trabajo increíble».

Sobre Hassan, Carrión comentó que es uno más y negó que se esté «diluyendo». «Ni está pasando ni va a pasar. Aquí son 25 futbolistas y el que esté mejor en cada momento jugará, también en los segundos tiempos», manifestó el preparador catalán.

Ahora lo que toca es pensar en Bilbao, donde avisa: «Saldremos a ganar el partido, no queda otra». Luis Carrión sostiene que en el encuentro ante Osasuna «presionaron alto con solvencia, aunque nos queda mejorar bastante con balón». A su juicio, el equipo está en disposición de competir contra cualquiera. En Primera cuesta ganar, hay que encontrar el modelo adecuado y tengo mi idea, que creo que es adecuada para este equipo».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  3. 3 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  4. 4 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  5. 5 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  6. 6 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  7. 7 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón - Las Palmas: un empate inteligente
  8. 8

    Nuevos frentes en la educación asturiana, huelga incluida
  9. 9 El TSJA exige una solución definitiva para «el olor a cadáver» en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
  10. 10 El Sporting, a la espera de la Oficina de Patentes y Marcas para validar el escudo de la tercera equipación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carrión: «Hemos competido y es un paso para seguir mejorando»

Carrión: «Hemos competido y es un paso para seguir mejorando»