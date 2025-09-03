Costas, central del Real Oviedo: «Tener la primera victoria supone un alivio»

Chisco García Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:05 Comenta Compartir

David Costas es uno de los veteranos del vestuario del Real Oviedo y de los que ya sabían lo que es jugar en Primera División. Su análisis sobre el triunfo ante la Real Sociedad no pudo ser más positivo y lo considera como un factor que debe ayudar a mirar el futuro con más tranquilidad: «Después de dos derrotas, sabes que sacar puntos en Primera División es complicado y la verdad que tener la primera victoria da sensación de alivio». Esos tres primeros puntos pueden ser el pilar de lo que tiene que venir. «A partir de ahí ir construyendo algo que nos identifique a nivel de juego y de mentalidad y con eso a salir en todos los partidos y en todos los campos». Además, el triunfo tuvo efectos en la afición. «Que la gente se sienta identificada con nosotros, que esté feliz como estamos nosotros de haberla conseguido y de haberle regalado esa victoria. Y nada, a por otra dentro de 15 días», añadió el futbolista.

A lo largo del tiempo en el Oviedo, Costas ha vivido momentos de un rendimiento espléndido, pero en los últimos tiempos las lesiones no le habían permitido rendir como a él le hubiese gustado. Ante los donostiarras firmó una de sus mejores actuaciones con la camiseta azul: «Me siento bien. Llevaba mucho tiempo sin acumular entrenamientos seguidos, sin problemas físicos, y ahora he podido. Estoy aquí para dar lo mejor de mí. Si la gente está feliz y el míster está contento, pues mejor para todos y seguir compitiendo igual». Lo que parece claro es que deberá estar a ese nivel para no perder el puesto con la llegada de competencia como Bailly y Carmo. «Sabemos que esto es Primera División, sube el nivel en todas las líneas, la defensa no iba a ser diferente. Haré mi trabajo, competir al máximo, dar el 100% y luego le va a tocar al míster decidir», hizo hincapié el central.

Equipo competitivo

Ganar a la Real Sociedad y la forma en la que el equipo lo hizo tuvo el premio de dejar claro que están listos para las batallas que están por llegar. «Tengo clarísimo que el equipo va a competir, como todos los equipos que ascienden. Va a haber momentos malos, momentos difíciles en los que parece que no salen las cosas». La explicación es sencilla: «Es Primera División, es el mejor fútbol del mundo. Vamos a jugar contra equipos como Villarreal y Real Madrid, que son otro nivel». La cosa está en ser fiables en otras citas: «Jugaremos contra otros equipos en los que pelearemos en nuestra liga y ahí es donde tenemos que demostrar que tenemos un nivel competitivo superior, que nos hemos reforzado bien, estoy seguro de que vamos a conseguir esa permanencia»

Nadie puede negar que había un punto de ansiedad por sumar los primeros puntos y que no es sencillo adaptarse al ritmo de la nueva categoría: «Siempre hay gente, yo mismo que llevo tanto tiempo sin tocar la Primera División, que al final es complicado. Fue un inicio complicado, intentas dar una buena imagen y si suena la campana, rascar algo». Una vez que llegaron las derrotas pasaron la página. «Nos centramos en nuestro trabajo, en seguir haciendo las cosas bien y en no venirse abajo», explicó.

Esta semana es nueva para ellos. El parón de la Liga da margen para trabajar y prepararse para lo que viene y además les confirma que están en Primera: «Desde siempre, hay equipos que juegan tres competiciones, estoy muy contento de tener parón de selecciones porque significa que estamos en Primera y ojalá siga siendo así muchos años».

