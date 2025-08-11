Tres bajas y una incógnita para el debut del Real Oviedo en Primera El Real Oviedo volvió a los entrenamientos a cuatro días de su estreno en Primera con la duda de Hassan y las ausencias de Costas, Forés y Colombatto

La plantilla del Real Oviedo regresó este lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar su estreno en Primera el próximo viernes, ante el Villarreal. Las noticias en la vuelta al trabajo son positivas para el entrenador, ya que el extremo Hassan trabajó con el grupo en la parte inicial de la sesión y no se descarta su presencia en el debut.

Veljko Paunovic, que todavía está esperando por incorporaciones, tendrá que afrontar el primer encuentro de liga sin dos de los actuales componentes de la plantilla. Se trata del defensa central David Costas, que arrastra sanción de la pasada temporada y del delantero Álex Forés.

El contrato de cesión del ariete valenciano por parte del Villarreal incluye una cláusula que le impide participar en los encuentros que enfrenten a ambos conjuntos. Para poder contar con él, el club ovetense debería abonar una importante cantidad de dinero, algo a lo que no parece estar dispuesto a estas alturas de la competición.

Tampoco va a poder contar para el estreno el técnico serbio con el centrocampista Colombatto. El argentino lleva toda la pretemporada al margen del grupo por unas molestias y deberá esperar aún alguna semana para incorporarse al grupo.

En el caso de Hassan las noticias son buenas, ya que el futbolista participó en el entrenamiento vespertino. Las alarmas saltaron cuando se tuvo que retirar del terreno de juego en el encuentro ante el Deportivo, en Ribadeo. Sin embargo, salvo sorpresa, todo apunta a que podrá estar en el equipo inicial para el próximo viernes.

En el entrenamiento de este lunes no participó otro de los habituales para Paunovic, el lateral derecho Nacho Vidal. En principio, se trata solo de una medida de precaución al objeto de evitar sobrecargas, por lo que salvo sorpresa será titular el próximo viernes en La Cerámica.

Igualmente, el centrocampista Sibo no completó el entrenamiento, pero tampoco parece que su participación en el encuentro corra peligro. Se trata de uno de los jugadores fijos desde la llegada del serbio al banquillo y por lo visto en la pretemporada esta llamado, a la espera de que lleguen refuerzos, a seguir siéndolo.

Al equipo ovetense le restan tres sesiones de entrenamiento antes del encuentro del viernes. Todas ellas serán matinales en las instalaciones de El Requexón. El conjunto azul tiene previsto realizar el desplazamiento a tierras castellonenses el mismo viernes por la mañana.