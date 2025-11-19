El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El lateral Álvaro Lemos charla con Dani Calvo antes de empezar el entrenamiento de ayer. CHISCO GARCÍA

La enfermería del Real Oviedo se queda vacía por completo

La sorpresa de la vuelta a los entrenamientos fue la presencia de Álvaro Lemos, junto el que también estuvieron Ovie Ejaria, Brekao y Cazorla

R. J. G.

OVIEDO.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:47

La situación es prácticamente inédita para cualquier equipo y en especial para el Real Oviedo, que por primera vez desde que empezó la temporada ... tiene vacía la enfermería. La sorpresa del entrenamiento de este martes fue la presencia en el inicio de la sesión del lateral derecho Álvaro Lemos, lesionado desde la pasada temporada.

La enfermería del Real Oviedo se queda vacía por completo