La enfermería del Real Oviedo se queda vacía por completo

La situación es prácticamente inédita para cualquier equipo y en especial para el Real Oviedo, que por primera vez desde que empezó la temporada ... tiene vacía la enfermería. La sorpresa del entrenamiento de este martes fue la presencia en el inicio de la sesión del lateral derecho Álvaro Lemos, lesionado desde la pasada temporada.

Para completar las buenas noticias, tanto Ovie Ejaria como Brekalo también participaron en parte del trabajo con sus compañeros. También siguió haciéndolo Santi Cazorla, que ya a finales de la pasada semana había comenzado a asomar en el trabajo colectivo. Sin embargo, habrá que esperar hasta el mismo sábado para saber si el propio Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo pueden entrar en la convocatoria para el encuentro ante el Rayo Vallecano del domingo (14 horas).

El que es seguro que no estará es Álvaro Lemos, ya que no tiene ficha esta temporada, tras la grave lesión que sufrió el pasado curso. El lateral gallego se incorporó al Real Oviedo la pasada temporada, con un contrato de un año, procedente de Las Palmas.

Su paso por el conjunto ovetense fue un cúmulo de desgracias, ya que empezó siendo titular, pero luego fue acumulando lesiones. Primero, un esguince de tobillo, en enero se rompió la clavícula y, finalmente, cuando se acababa de recuperar, en el mes de marzo sufrió una rotura del ligamento cruzado. Su balance fue de solo diez encuentros.

Tras la lesión, el club le renovó el contrato por una temporada, pero no fue inscrito al estar lesionado. Ahora todo apunta a que saldrá del club en el mercado de invierno.

En los casos de Ovie Ejaria y Josip Brekalo, los dos llevan varias semanas de baja por problemas musculares. En el caso del inglés, se lesionó en el encuentro ante el Girona, en el que había sido titular. El jugador croata también participó por última vez en el encuentro en tierras catalanas.

En principio, con solo una semana de entrenamiento, no parece que sean opciones para el equipo titular, pero sí podrían entrar en la convocatoria. Tiene más posibilidades Cazorla, que ya acumula casi una semana de trabajo.

Los que no estuvieron en la sesión de ayer fueron los internacionales, que se espera que empiecen a llegar hoy mismo y se incorporen a los entrenamientos. Se tratara de Rahim, Kwasi Sibo, Luka Ilic, David Carmo y Fede Viñas. Estuvieron del filial el defensa Adri Lopes y el atacante Pablo Agudín.