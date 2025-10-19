El equipo se toma un día de descanso antes de preparar la visita al Girona del sábado

CH. G. Oviedo Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Las caras en el entrenamiento de ayer en El Requexón seguían siendo largas. Las secuelas de la derrota ante el Espanyol seguían muy presentes entre todos los jugadores. Los que tuvieron más minutos hicieron un trabajo regenerativo y el resto trabajaron a mayor intensidad, antes de disfrutar de su único día libre en una semana que les llevará a visitar al Girona el próximo sábado a las 14.00 horas y con la duda de saber si Santi Cazorla estará recuperado para entrar en la lista de convocados.

El cambio en el banquillo no trajo consigo ninguna revolución. Luis Carrión mantuvo la apuesta por el mismo bloque que venía jugando con Veljko Paunovic y las únicas variaciones fueron las salidas del equipo inicial de Lucas Ahijado, Reina y Brekalo. Nunguna se puede considerar una gran sorpresa teniendo en cuenta que Nacho Vidal regresaba, una vez recuperado de su lesión muscular, Ilic estaba disponible tras cumplir un partido de sanción y Chaira había sido titular en más ocasiones que el futbolista internacional por Croacia en lo que va de curso.

Ahora, queda por despejar la incógnita de que sucederá con Santi Cazorla. El capitán trabaja para superar su lesión en la rodilla y hay esperanzas de que pueda estar disponible para sumar en Girona. Su concurso sigue siendo clave en el equipo y más en una situación tan compleja como la que está viviendo el equipo en este tramo de la competición. Su experiencia y calidad pueden ser fundamentales para superar el bache y recuperar la fe en una permanencia que hoy se ve muy lejana por los resultados y las sensaciones dejadas en los últimos encuentros.

Por otra parte, el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez presenció ayer en directo el empate del Vetusta frente al Marino en El Requexón y lo hizo con más tranqulidad de como vivió el encuentro del viernes en el Tartiere. Por primera vez desde que los aztecas son las máximas accionistas de la entidad, recibieron críticas directas. Martínez fue abucheado cuando su imagen salió en el videomarcador y también en su asiento en la grada, en un episodio poco agradable para el dirigente azul.