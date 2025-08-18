Eric Bailly jugará dos temporadas en el Oviedo

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 18 de agosto 2025, 18:24 Comenta Compartir

El Oviedo acaba de hacer oficial la llegada de Eric Bailly que jugara las dos próximas campañas en el Carlos Tartiere. El futbolista de Costa de Marfil está llamado a ser una de las piezas que aporten experiencia en la línea defensiva para intentar corregir algunos de los errores vistos en Villarreal.

Con 31 años recién cumplidos, el defensa central acumulan una amplia experiencia en el fútbol europeo. Completó su proceso formativo en las filas del Espanyol, llegando a debutar en 2014. El Villarreal ha apostó por su incorporación y se hizo con sus servicios en 2015, llegando a jugar 47 encuentros con el conjunto amarillo antes de ser traspasado al Manchester United. Olympique de Marsella y Beksitas fueron otras paradas previas a regresar al conjunto castellonense hace temporada y media.

Las lesiones fueron su peor enemigo en los últimos meses permitiéndole, únicamente jugar dos encuentros en la pasada temporada y el submarino decidió no renovar su contrato, convirtiéndose así en agente libre. Ahora, el Oviedo le da un nuevo oportunidad de jugar en la máxima categoría en España a cambio de que él intente recuperar su mejor nivel y que pueda aportar, la veía y experiencia que requiere un recién ascendido.

Este fichaje puede no ser la última incorporación para la línea defensiva, ya que aún tiene que llegar un lateral izquierdo, y además el club se plantea la incorporación de un central más para cubrir con garantías cualquier imprevisto que se pueda producir a lo largo de la temporada, incluso, aunque eso conlleve la salida de alguno de los actuales jugadores.