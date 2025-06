Esteban Andrés Suárez (Avilés, 1975) forma parte de la historia del Real Oviedo y también del Almería. Con los azules jugó un total ... de 252 partidos y con los andaluces 154 lo que supone el grueso de los 558 que disputó en su carrera. Salió del conjunto indálico con un contrato en Primera División para liderar el regreso al fútbol profesional del equipo de su corazón. La casualidad ha querido que ahora tengo que verlos enfrentarse y para su desgracia uno se quedará en el camino. Ve una amenaza seria en las individualidades de los almerienses y confía en la solidez que ha conseguido Veljko Paunovic para los carbayones.

–¿Cómo va a vivir el duelo entres su dos últimos equipos?

–El mismo domingo cuando se supo el cruce, ya había gente que me estaba pidiendo entradas para Almería, gente de allí escribiéndome para decirme que si eliminaban al Almería ojalá subiese el Real Oviedo, eso me parece increíble. Lo que más ilusión me hizo es que ayer por la mañana, casi nada más aterrizar de Barcelona, tenía una llamada de Almería invitándome al partido por si quería asistir con mi familia, son muchas muestras de cariño y de recuerdos, por supuesto que sí.

–Hace un año se fue en furgoneta al partido de Barcelona ¿tiene pensada alguna locura para éste?

–Yo tengo un fiel escudero que es mi hijo Mario, que siempre me acompaña, teníamos previsto ir, lo que pasa es que coincide también con su graduación el viernes, el domingo tenemos una comida de despedida de su equipo también… Estamos valorando coger el coche e irnos, lo que hicimos cuando fuimos a Barcelona el año pasado, ir ver el partido y volvernos a casa. Es una opción que ayer estaba descartada y hoy ya va ganando enteros.

–¿Hay favoritos en un 'play off'?

-No. En los dos play off que jugué, uno muy conocido que es el del Oviedo de 2015, y otro con Almería, la única que subió en un 'play off', éramos favoritos con el Oviedo, pero con Almería no, porque estaban Las Palmas y el Girona que jugaba muy bien a fútbol. Hay mucha gente que dice que se deciden en los detalles, yo creo que esos detalles vienen provocados por algo, por la presión, por la necesidad, por la calidad individual. Igual que para una Liga priorizo el equipo, para una eliminatoria doy prioridad a los jugadores y por eso yo creo que va a ser más una eliminatoria de jugadores que de equipo.

–Hace diez años fue protagonista del último éxito en un 'play off' ¿qué les dirías a los que tiene que jugársela ahora?

–Que, aunque sea difícil, no deben pensar las consecuencias del resultado. En Cádiz teníamos la ventaja de saber que había otra oportunidad y eso me hizo jugar muy tranquilo, fue como lo del pasado fin de semana. Con el Almería no hay esa presión, no hay esa exigencia, en el campo van a ir 15 o 16 mil personas, no es un público tampoco excesivamente entregado y si no sube pues no va a pasar nada. Sin embargo, en Oviedo hay una exigencia, una necesidad, una ilusión también, hay que intentar evadirse de eso, de disfrutarlo en la previa, pero en el partido no pensar las consecuencias, además son 180 minutos que va a haber mucha alternancia. Va a haber muchos momentos en que te veas clasificado, otros que lo veas más difícil. Hay que saber jugar con esa ansiedad. Lo que pasa es que lo importante es la cabeza de cada uno, más que pensar en grupo, es muy difícil que los 25 componentes de la plantilla piensen igual.

–¿Cuánto cree que pesa el factor campo y el hecho de verte favorecido en caso de empate?

–Hombre, para mí el Oviedo tiene una ventaja que el año pasado no tenía, que es el factor campo, me parece muy bueno que al que haya quedado tercero se le valore la posición. Eso, el año pasado, le perjudicó mucho, ahora tiene que saber jugar con ella. Desde Almería me decían que ellos preferían jugar en casa, porque es un equipo que, si logra un resultado bueno, que para ellos sería ganar por un gol, estaría bien porque a la contra son muy peligrosos. La experiencia de Oviedo tiene que valer para todos, para la gente, para los jugadores, hay muchos jugadores que van a repetir esa experiencia y sobre todo saber que no te puedes desconectar, porque para mí el año pasado Oviedo se desconectó 10 minutos y fue cuando encajó los dos goles y quedaron fuera, no hay que desconectarse, porque 10 minutos en 180 es dar mucha ventaja al rival.

–El Tartiere batió el récord de espectadores el domingo ¿nota que hay una ilusión superior a otras veces?

–Veo que hay mucha ilusión en un rango de edad muy joven, que son los que empujan mucho, y hacen mucho ruido. Lo digo por la experiencia de mi casa, ves el entorno de mis hijos de esa edad, que son de Oviedo, hacen mucho ruido, llenan todo, quieren ver a su equipo, se identifican mucho con ellos, hay mucho sentimiento de pertenencia, la verdad que no paramos de sorprendernos. Me acuerdo del primer partido contra el Cádiz el día del ascenso, quizás nos pudo esa responsabilidad. Es verdad que es ilusionante ver a tanta gente, pero también es una necesidad, una ansiedad de no fallar a esa gente. Vas a ir a Almería, que no hay una gran presión y vas a ir al Tartiere, que es todo lo contrario, el recibimiento va a ser totalmente distinto, bueno, va a ser muy guapo de vivir, creo que son los dos favoritos al ascenso.

–El Almería arrancó la temporada con la etiqueta de máximo favorito al ascenso ¿puede pesarles todo eso?

–Sin duda, para mí, las dos mejores plantillas, jugador por jugador, son Almería y Granada, luego hay que confeccionar equipo. El Levante no es la mejor plantilla, pero es el mejor equipo. ¿Por qué sube? Porque ha sido el mejor equipo, Calero supo encajar todas las piezas y creyeron en ese ajuste de piezas. En Almería, el mejor momento del equipo precisamente es ahora, que llevan tres partidos sin encajar, pero por momentos pensaban que de manera individual se podían ganar partidos. Sí ganas algunos, pero en 42 jornadas es muy difícil. El Oviedo me parece que es un equipo sólido, sobre todo desde la llegada de Paunovic y eso da resultados en esta categoría y en cualquiera. El gran hándicap es que el Almería tiene jugadores diferenciales que te pueden dar un ascenso y eso lo hace muy peligroso, mucho más que en la Liga regular.

–¿Cómo se frena a alguien como Luis Suárez?

–Muchas veces focalizamos en pararle a él y es muy difícil, quizá lo mejor sea parar a los que le nutren de balones. Él es un poco un alma libre, sabemos que corre, que ataca espacios. Bueno, pues igual lo que hay que intentar es que los que tengan la pelota antes que se la sirvan a él, que estén presionados, que el pase no sea claro. Será importante que el sistema defensivo del Oviedo funcione como hasta ahora.

–El Oviedo llega con una racha de diez partidos sin perder ¿cuánta confianza da todo eso?

–Tienes que focalizarlo así, de cara a tu moral. Lo que pasa es que una vez que ya sale el sorteo, empiezas a ver datos, números, que si el Almería lleva 3 partidos sin encajar, a eso se aferran, que están en el mejor momento de la temporada. El Oviedo está en el mejor momento de solidez de resultados con Paunovic, no ha perdido. Todo el mundo puede buscar momentos buenos para focalizar el 'play off'. Dicho lo cual, un 'play off' no tiene nada que ver con la Liga. No hay marcha atrás. Un gol te condiciona, el que lo meta, mira el resultado, mira el marcador, cuánto queda, cómo lo gestiona, va a ser de mucha tensión.

–¿Cómo intuye que será la eliminatoria?

–Creo que va a ser un play off igualado, pero también puede haber una cascada de goles, por cómo juega Almería, también por los jugadores que tiene el Oviedo. No sé qué va a pasar, pero sí que va a ser muy emocionante.

–¿Cómo es vivir un ascenso en un 'play off'?

–A mí, si me dices, jugador de cualquier equipo de Segunda, vas a subir, eliges subir directo o subir en 'play off', digo en 'play off'. Son cuatro partidos de máximo nivel, que está toda España mirando para él, y parte de Europa, para esos partidos tiene que salir la mejor versión de futbolista. Ahí los futbolistas de verdad aparecen. Sabes que el pase que falles, no hay mucho más tiempo que recuperar. Sabes que el error del portero va a quedar marcado, pero también sabes que la parada va a ser importante, va a ser definitiva para esa clasificación. A mí dame esos partidos. Los futbolistas nacimos para esos partidos, para este tipo de situaciones. Es donde tienen que aparecer los futbolistas de verdad.

–Su Avilés logró el ascenso el domingo…

–Este fin de semana se podía dar el ascenso del Avilés, se podía dar el ascenso del Navarro, donde tengo a mi hijo mayor y yo jugué, éste no se dio y va a ser difícil, aunque queda una jornada y el Oviedo que tampoco salió. Sería un final de temporada fantástico, estás remando nueve o diez meses para llegar así al final, con opciones de todo.