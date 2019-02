El Albacete no podrá contar con Febas y Susaeta ante el Real Oviedo Susaeta, en un partido de esta campaña. / E. C. El exoviedista no podrá participar en el partido por un acuerdo cuando rescindió contrato con el club azul y Febas por sanción R. J. G. Martes, 19 febrero 2019, 03:10

El Albacete es el líder virtual de Segunda, aunque las clasificaciones no lo reflejan porque no se le han sumado los tres puntos que le corresponden por el partido ante el Reus. Los de Luis Miguel Ramis, que no conocen la derrota en su campo esta temporada, perderán a dos titulares habituales para recibir al Real Oviedo el sábado, los centrocampista Febas y el exoviedista Susaeta.

El primero vio tarjera amarilla el pasado sábado ante el Zaragoza, mientras que Susaeta no lo puede hacer por contrato. El eibarrés salió del conjunto azul al inicio de la pasada temporada, pese a tener contrato con el conjunto ovetense. En el acuerdo de rescisión con los ovetenses se incluyó la imposibilidad de volver a enfrentarse con los azules durante las dos siguientes campañas.

El que tampoco se podría enfrentar al que fuera su equipo es Jon Erice que, en el mercado de invierno, se fue al Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer.

El conjunto machego tiene también las bajas de Nico Gorosito, que lleva varios meses lesionado y no parece que esté en condiciones de volver para el encuentro de esta jornada. En el mismo caso está Arroyo, que sufrió la semana pasada una rotura muscular en el adductor izquierdo.

Por el contrario, el técnico podría recuperar a Eugeni Valderramas, que sale de una lesión y también está pendiente de Muntari, que está en la fase final de su puesta a punto.

Además, está la incógnita del último fichaje, el canadiense Tabla, que todavía no se ha estrenado con el equipo.