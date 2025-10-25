La fiesta del Oviedo barruntaba ser completa en Girona y se quedó a medias y con suspense Unos 300 aficionados del conjunto ovetense se dieron cita en Motilivi y respiraron aliviados con el gol de David Carmo en el añadido

La tarde tuvo de todo para los cerca de tres centenares de aficionados del Real Oviedo que ayer se dieron cita en el estadio de Montilivi. La alegría se desbordó con el 0-2, luego se mascó la tragedia con la remontada y al final el gol de David Carmo fue una mezcla de todo: alegría por el punto sumando y rabia por los dos dilapidados de mala manera.

Los que más fácil lo tuvieron ayer fueron los miembros de la Peña Azul Barcelona. Cerca de medio centenar de seguidores azules de la Ciudad Condal estuvieron en Gerona, ya que solo necesitaron algo más de una hora por carretera. Un grupo de ellos lo hizo en autocar y el resto en vehículos particulares.

Además, para combatir lo intempestivo de la hora, se organizaron con antelación y dispusieron de un buen cargamento de bocadillos que fueron repartidos en la previa del encuentro. Mientras daban cuenta de la viandas, aprovechaban para saludar otros oviedistas llegados de diferentes puntos de España.

Entre las peñas que estuvieron presentes estaba La Turia, que, procedente de Valencia, aprovechó para apoyar al equipo en una nueva cita. Los aficionados azules llegados del Levante aparecieron con la ilusión de que se pudiera repetir el resultado del último compromiso en el que estuvieron de forma masiva ante el Valencia en Mestalla.

También en el primer vuelo a Barcelona de la mañana había presencia de aficionados azules. Entre ellos, media docena de la Peña Minuto 51 de El Entrego.

Bastante más accidentado fue el viaje de otro grupo de oviedistas que inició el desplazamiento en la madrugada por carretera. Eran cerca de una veintena que iban en furgonetas, una de las cuales se averió por la zona de los Monegros, a algo más de tres horas de Gerona. Tras muchas gestiones fueron capaces de solventar el problema y, aunque con el tiempo justo, llegaron para estar animando al equipo.

Al final fueron más de 300 los seguidores azules en las gradas de Montilivi, tanto en la zona destinada a la afición visitante como en otras zonas del campo.

