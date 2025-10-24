Luis Carrión insiste en la búsqueda del gol

Una simple ojeada a la clasificación y a las estadísticas de la temporada permite constatar que uno de los problemas del Real Oviedo esta ... temporada es el gol. Los carbayones son el equipo que menos goles ha marcado esta campaña y eso lo tiene claro Luis Carrión ya que, a lo largo de la semana, ha insistido en trabajar ese aspecto del juego.

Tampoco es que las cosas les vayan mucho mejor a los azules en el aspecto defensivo, puesto que también están a la cola en esa clasificación, con 16 tantos recibidos, solo ha encajado menos que el rival de mañana, el Girona, con 19 goles en contra. Conviene precisar, no obstante, que una de las características del juego de los equipos del técnico catalán es su apuesta ofensiva para llegar a la portería rival.

A lo largo de esta semana, la primera en la que el técnico ha tenido a su disposición a la plantilla al completo salvo Cazorla, buena parte del trabajo se ha centrado en pulir aspectos ofensivo del equipo.

En el entrenamiento de ayer, el penúltimo antes del encuentro ante el Girona, la mayor parte de la sesión se la llevaron los ejercicios de finalización. El técnico y sus ayudantes diseñaron diferentes tareas para que sus jugadores ganaran en confianza ante la portería contraria. Por ello, no solo insistieron en los remates, sino que se intentó mantener la intensidad en cada acción.

La sensación es que el técnico no solo quiso afinar la puntería a base de remates, sino que pretende que sus futbolistas ganen en confianza en las acciones. Los goles se coreaban y los errores eran respondidos con gritos de ánimo.

Entre las tareas que ayer diseñó el cuerpo técnico estuvo una buena tanda de centros laterales y frontales para ensayar el remate de los atacantes. Carrión iba combinando la presencia de dos o tres rematadores. Las acciones se repetían desde los dos costados y también con los centradores haciéndolo a pierna natural y a pierna cambiada.

Este tipo de trabajo y ejercicios ya era habitual en Luis Carrión en la etapa anterior que estuvo al frente del equipo. En las penúltimas sesiones el trabajo solía consistir en eso.

Hasta ahora el equipo ovetense tiene un evidente problema con el gol y aunque suele encontrar muchas acciones que acaban en centros, apenas se han producido remates. Un ejemplo claro fue el partido ante el Levante, en el que los ovetenses perdieron 0-2. En choque los de Paunovic botaron nueve saques de esquina y mandaron 21 centros al área, sin que hubiera más que un par de remates a la portería contraria.

Además, a lo largo de los últimos días, el técnico ha ido ensayando con diferentes sistemas, entre ellos uno que avanza su apuesta por jugar con dos delanteros, aunque no es un tipo de formación con la que suelan actuar los equipos de Luis Carrión habitualmente.

Parece evidente que por su forma de entender el juego, el equipo dará un paso al frente y tenderá a ser más agresivo en ataque. El Barcelona es el máximo goleador y lleva, en los nueve encuentros disputados hasta ahora, 24 tantos, es decir, seis veces más que los ovetenses, que solo han logrado cuatro.

Tampoco está mucho mejor que el conjunto carbayón en el aspecto ofensivo su rival de mañana, el Girona, que solo ha marcado seis goles hasta ahora, dos más que los ovetenses.