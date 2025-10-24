El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Carrión y su cuerpo técnico se dirigen a los jugadores de la plantilla del Real Oviedo antes de comenzar un entrenamiento en las instalaciones de El Requexón. ÁLEX PIÑA
Girona - Real Oviedo

Luis Carrión insiste en la búsqueda del gol

El entrenador del Real Oviedo trabaja en El Requexón con el objetivo de que su equipo sea capaz de mejorar la puntería que ha faltado hasta ahora

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Una simple ojeada a la clasificación y a las estadísticas de la temporada permite constatar que uno de los problemas del Real Oviedo esta ... temporada es el gol. Los carbayones son el equipo que menos goles ha marcado esta campaña y eso lo tiene claro Luis Carrión ya que, a lo largo de la semana, ha insistido en trabajar ese aspecto del juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

