El Grupo Pachuca defiende a Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo: «Respetamos y cumplimos cada uno de los contratos»
El conglomerado azteca emite un comunicado en el que defiende la forma de actuar de su presidente y del asesor legal y consejero del Real Oviedo, Gerardo Cabrera, ante la orden de detención emitida por un juzgado mejicano
Oviedo
Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:55
El Grupo Pachuca ha salido en defensa de su presidente, Jesús Martínez, y el asesor legal y consejero del Real Oviedo, Hipólito Gerardo Cabrera, en el que defienden la inocencia de ambos y aclaran los hechos que desembocaron en la emisión de una orden de detención por parte de un juzgado mexicano contra ambos en el día de ayer.
El propio Jesús Martínez había salido antes del comunicado en un vídeo para aclarar que nunca estuvo en duda su forma de actuar: «Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos». «Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo para la salud, para la educación y para el deporte», siguió aclarando. Además, ratificó su compromiso de trabajar por el bien de su país: «Seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor para todos nuestros niños y para nuestros jóvenes y nuestras niñas».
Comunicado íntegro del Grupo Pachuca
Sobre los hechos relacionados con las actuaciones legales derivadas de nuestra anterior relación contractual con Fox Sports México (Grupo Lauman), los cuales actualmente afectan los derechos de transmisión del club Pachuca de la Liga MX, informamos:
La relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas (con consentimiento expreso de Grupo Lauman).
No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión con terceros. Dichas medidas se emitieron a pesar de existir resoluciones judiciales previas que confirmaban la terminación del contrato y la vigencia de un nuevo acuerdo con otra empresa.
Los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de una carpeta judicial 014/1515/2025, acusados del delito de «desobediencia de particulares», basado en medidas que ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local.
El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó la defensa legal de los directivos sobre la nula posibilidad de combate en amparo bajo demandas irregular fueron vinculados a procedimiento e indebidos privados de su libertad, y aun así por la imposición de prisión preventiva justificada, pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal.
Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso.
El día de ayer, 27 de octubre, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martínez Patiño e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta y el Juez de Control ordenó el mandato de captura para conducirlos al proceso.
El Juez 40 Civil del Tribunal local, con complacencia y apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y violatoria de los derechos fundamentales de nuestros directivos, quienes se encuentran defendiendo en contra de los actos de intimidación realizados ilegítimamente en su contra.
Grupo Pachuca reitera que todas las decisiones de su directiva se han tomado dentro del marco de la ley, y lamenta que el sistema judicial se utilice de forma indebida para afectar los derechos de la institución.
Desde hace tres décadas, Grupo Pachuca se ha distinguido por honrar, respetar y cumplir cabalmente cada uno de sus contratos en múltiples sectores y diferentes países. Profesionales, organizaciones, instituciones y gobiernos han dado fe de ello.
Durante todo este tiempo, miles de fuentes de empleo generadas y una responsabilidad humana inquebrantable a través del deporte y la educación, confirman nuestro compromiso con los valores fundamentales de la sociedad: respeto, honestidad y solidaridad.
Grupo Pachuca confía en que el Poder Judicial rectifique y actúe conforme a derecho, que se restablecerá la legalidad del proceso y que el conflicto con Grupo Lauman se resolverá en beneficio de la afición y del fútbol mexicano.