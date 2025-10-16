Hyundai y el Real Oviedo brillan por toda la ciudad

Cualquier motivo es bueno para que el Real Oviedo sea capaz de demostrar su capacidad de llegada a sus patrocinadores. Hyundai lo volvió a ... comprobar ayer convirtiendo el acto de entrega de los coches oficiales al club azul en un evento que acaparó la atención de la ciudad entre dos puntos tan emblemáticos como son la Plaza de la Catedral y el Hotel de la Reconquista. La caravana de vehículos que cruzó el centro de Oviedo pareció un adelanto de lo que vivirá la capital asturiana dentro de una semana con la ceremonia de entrega de los Premios Princesa.

Desde hace tres años, la forma coreana es la proveedora oficial de vehículos del club y uno de sus patrocinadores de referencia. La flota total alcanza las 55 unidades. De ellas, 25 son del modelo Tucson híbrido, que están destinados a los jugadores del primer equipo. El entrenador utilizará un Santa Fé y habrá varias unidades destinadas a los directivos y trabajadores del club. El equipo femenino recibirá dos coches y habrá nueve furgonetas que darán servicio a la cantera y a la Fundación.

La importancia del acuerdo para Hyundai quedó reflejada en la presencia de Polo Satrustegui, presidente de Hyundai España, que fue el encargado de ratificar el compromiso con el Oviedo y la fortaleza de la unión de ambas marcas. Rosa Martínez, consejera delegada del Grupo Resnova, propietarios de Hyundai Asturdai, y Luis Ardit, gerente del concesionario, ratificaron las palabras del presidente nacional. Jesús Martínez fue el anfitrión oviedista y dejó claro el agradecimiento por un apoyo clave para la entidad.

El acto comenzó en la Plaza de la Catedral donde los jugadores fueron recibiendo sus coches de uno den uno como si se tratase de la salida de una prueba automovilística. Además, hubo reparto de balones para los aficionados que acudieron a ver de cerca a sus jugadores. Una vez entregados todos los coches, se formo una caravana, que escoltada por la policía local, se trasladó al Reconquista donde esperaban los invitados, con el consiguiente revuelo por el centro de la ciudad y la sorpresa de los que paseaban ajenos a lo que sucedía.