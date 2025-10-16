El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El acto de entrega, con presencia los capitanes, tuvo lugar en la plaza de la Catedral. Juan Carlos Román

Hyundai y el Real Oviedo brillan por toda la ciudad

La marca coreana convierte la entrega de los coches oficiales del club en un acto espectacular que une la Catedral y el Hotel de La Reconquista

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:13

Comenta

Cualquier motivo es bueno para que el Real Oviedo sea capaz de demostrar su capacidad de llegada a sus patrocinadores. Hyundai lo volvió a ... comprobar ayer convirtiendo el acto de entrega de los coches oficiales al club azul en un evento que acaparó la atención de la ciudad entre dos puntos tan emblemáticos como son la Plaza de la Catedral y el Hotel de la Reconquista. La caravana de vehículos que cruzó el centro de Oviedo pareció un adelanto de lo que vivirá la capital asturiana dentro de una semana con la ceremonia de entrega de los Premios Princesa.

