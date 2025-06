Jimmy, jugador del AEK Larnaka y ex del Real Oviedo: «El Oviedo era favorito y después del partido ante el Almería lo es aún más»

Tras diez temporadas en el Real Oviedo, Jaime Suárez, 'Jimmy' (Oviedo, 1996), tuvo que salir del club de su vida y poner rumbo a ... Chipre para incorporarse al AEK Larnaca, con el que debutó jugando en la fase previa de la Conference League. El ovetense reconoce que fue duro jugar fuera, pero que estaba mentalizado a la vista de la temporada. Ahora ve al equipo azul con opciones de ascenso, entre otras cosas por la experiencia del pasado año en el 'play off'.

–¿Cómo le fue por Chipre?

–Bien, bien. Fue una experiencia positiva y también un cambio muy grande. Fue mi primer año fuera de casa y estamos muy contentos tanto mi familia como yo. Lo estamos disfrutando y ya tenemos ganas de volver ya este año.

–¿Qué tipo fútbol se encontró?

–Es muy distinto al fútbol español. No voy a decir ni mejor, ni peor. Simplemente, diferente. En Segunda, aquí, es mucho más competitivo, más igualado todo. Allí son partidos más abiertos, con jugadores muy buenos, pero que igual tácticamente no son tan aplicados y ordenados como en España. Es diferente, pero muy divertido porque en cada partido hay muchas más ocasiones, siempre de ida y vuelta.

–También tuvo la oportunidad de jugar en competición europea.

–Fue una pena porque nos eliminaron ya en la primera ronda. Es otro tipo de experiencia que pensé que igual nunca podría haber llegado a disfrutar.

–¿Seguirá en el AEK Larnaca?

–Sí. He pedido unos días de permiso por la boda, pero la próxima semana estaré para empezar la pretemporada. La idea es seguir. Estamos muy a gusto y nos gustaría alargarlo todo lo que se pueda.

–¿Cómo fue tener que salir del Oviedo después de tanto tiempo?

–Después de diez temporadas tienes que salir y no solo salir de Oviedo, sino salir hasta de España… Fue duro porque había pensado que igual me quedaría por España. La pasada fue una temporada muy, muy larga, en la que necesitaba un cambio muy grande y por eso, entre mi pareja y yo, decidimos que teníamos que salir al extranjero. Al final nos decantamos por Chipre, ya que era un club que me sonaba, conocía gente, sabía que había mucho español...

–¿Fue muy duro decir adiós?

–Por un lado, sí que fue duro porque evidentemente dejo muchas cosas atrás, muchos años, la familia, los amigos... Pero, por otro, ya se veía venir. Desde diciembre ya notaba que igual mi era mi último año en el Real Oviedo. Entonces fue como que todo el año ya estaba concienciándome de que podía ser el final. Fue duro.

–¿Esperaba haber podido tener la a oportunidad de continuar?

–Sí, porque los meses de final de año, enero, febrero, marzo, que fue cuando nació mi hija, fueron los que mejor me encontraba. Creía que en Oviedo, siendo canterano , igual se tenía más en cuenta todo, pero no fue así.

–¿A los de casa les cuesta más llegar y asentarse en el equipo?

–Bueno, puede ser. Sí es cierto que los últimos años por suerte hemos estado bastantes canteranos en el primer equipo y hemos tenido muchos minutos entre todos. Me parece que hemos sido importantes en las últimas temporadas y que gracias a todos el Oviedo hoy está donde está, tiene más presupuesto y ha luchado por subir hasta la última jornada en ascenso directo. Todo eso creo que también es en parte gracias a los canteranos. Sí es cierto que hay veces que los de la casa teníamos que hacer más méritos que los de fuera, pero entiendo que también es normal, porque muchas veces se puede pensar que igual nos regalan estar ahí y en un club como el Real Oviedo no te regalan nada.

–¿Con qué se queda de todo este tiempo que estuvo en el club?

–Lo primero que me viene a la cabeza es el debut y el 'play off' del año pasado. Debutar en el equipo de mi ciudad, en el club al que siempre animé y que siempre voy a animar, y terminar la última temporada con un posible ascenso a Primera, que sería lo máximo, pues evidentemente son recuerdos muy bonitos. Tengo la espinita clavada, pero espero que este año se consiga subir.

–¿Siguió al equipo desde Chipre?

–Sí, sí. Es cierto que no todo lo que me gustaría porque muchos partidos me coincidían con mis entrenamientos o con partidos míos, pero sí intenté estar siempre pendiente de los resultados y también vi todos los encuentros que pude.

–¿Qué le pareció el equipo esta temporada?

–Me gustó. Porque, a pesar de lo que se decía de que igual no jugaban tan bien, me pareció un conjunto bastante regular todo el año, que se posicionó ahí entre los seis u ocho primeros y no lo movió de ahí nadie durante toda la temporada. Eso me parece que en una competición como la Segunda, que es muy complicada y muy larga, tiene mucho mérito.

–¿Cree que cambió mucho el equipo entre Calleja y Paunovic?

–No creo que haya cambiado tanto. Sí es cierto que, igual, pues es algo más más intenso sin balón, por decir algo, pero tampoco creo que sea un equipo que haya cambiado tanto los automatismos o que, de repente, con balón haya dado un salto increíble y sin balón todo lo contrario. Creo que más o menos se mantiene lo mismo, pero sí es cierto que a nivel de vestuario algo habrán gestionado porque se nota en los números, que en los últimos diez partidos no hay ninguna derrota.

–¿Sigue teniendo contacto con compañeros del equipo?

–Este año no he querido indagar mucho, pero sí es cierto que he preguntado alguna vez a gente como Lucas u Oier. El otro día también estuve con Pomares tomando un café, pero no pregunté demasiado porque el fútbol es como es y cada vestuario tiene sus cosas, tiene sus manías. Cada cuerpo técnico, también.

–¿Cómo ve las opciones del equipo de ascender?

–Son muy altas. No quiero decir ni favorito, ni no favorito, porque esas cosas no me gustan. Es un conjunto que ha estado ahí toda la temporada, que ha demostrado que puede competir contra cualquiera, que puede ganar a cualquiera. Evidentemente, en un 'play off' todo cambia, pero confío mucho en este equipo y los números que están teniendo ahora son increíbles. Sinceramente, los veo que están muy confiados de cara al 'play off'.

–¿Cómo ve la eliminatoria después del triunfo ante el Almería?

–Si el Oviedo ya era favorito para mí en esta eliminatoria, después del partido ante el Almería lo es aún más. No solo por el resultado, que evidentemente es favorable, sino por el partido, que fue el típico de 'play off'. En la primera parte los dos equipos estuvieron intensos, fue un encuentro muy igualado. Es cierto que en la segunda parte el Almería salió mucho mejor y tuvo tres oportunidades muy claras, pero el Oviedo tuvo esa pizca de suerte que tienen los conjuntos que al final acaban ascendiendo. No encajar, aunque sufras, y luego aprovechar la oportunidad que tienes. El equipo ha demostrado a lo largo de la temporada que los partidos duran desde el minuto cero al noventa y ha metido goles en los minutos finales. Hay que esperar al miércoles. El equipo tiene que salir como si fuera 0-0, a ganar, pero con la ilusión de la afición creo que es muy positivo.

–Además en casa...

–El partido en casa puede ser favorable por el resultado y por la afición, pero no nos podemos confiar porque el año pasado, aunque acabamos fuera, fuimos con un resultado favorable. Pero en un 'play off' cada duelo es diferente y hay que saber jugarlo.

–¿Participará en la fiesta del ascenso si la hay?

–(Risas). No puedo. Me gustaría, pero me pillará en la pretemporada en Holanda, así que no podré. Me da rabia, pero bueno lo importante es lograrlo.

–¿Puede ayudar haber jugado el 'play off' la pasada temporada?

–Sin duda, sin duda. El año pasado, no recuerdo ahora el once exacto, pero sí es cierto que había gente joven que igual nunca había jugado un 'play off'. Ahora el haberlo vivido el año pasado seguro que te da algo más de confianza, de temple y de saber gestionar mejor algunos momentos. Estoy convencido de que, si el año pasado el partido del Espanyol lo volviéramos a jugar, no lo perderíamos. Queda fácil decirlo, pero creo que de cara a este año les puede servir, les puede ayudar y que pueden gestionarlo de otra manera y conseguir que ciertos partidos en los que se pueda sufrir un poco más el resultado sea positivo.