Johannesson coge sitio en la derecha Joselu y Diegue se cruzan durante un ejercicio en el entrenamiento de ayer. / SEMEYAPRESS Sergio Egea confirma la alternativa de hispano-islandés y descartó a Joselu | El equipo entrenó a puerta cerrada con la buena noticia de la vuelta al trabajo grupal de Berjón, recuperado de su dolencia en la espalda M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 30 agosto 2019, 03:36

El penúltimo entrenamiento de la semana, el primero a puerta cerrada, sirvió para certificar la disponibilidad de Saúl Berjón, que finalmente viajará con el equipo a Fuenlabrada.

El extremo no había completado la sesión del martes tras un dolor en la espalda y, tras ausentarse en el entrenamiento del miércoles, ayer ya volvió a trabajar con normalidad. Así lo confirmó el técnico, Sergio Egea, que describió la molestia como un 'espasmo muscular' y lo contempla como opción para el once titular. Quien también tiene posibilidades de ocupar uno de los once huecos disponibles es Diegui Johannesson. Aunque mucho se ha hablado de su posible salida por los tres efectivos que tiene el equipo en su posición, Egea confirmó que si Apelación no le retira la primera amarilla a Nieto, será el hispano-islandés quien juegue. «Estamos esperando respuesta por lo de Nieto ya que creemos que la primera tarjeta no es y que no fue justa su expulsión. Hicimos recurso, respetaremos la decisión. Si él no está jugará Diegui, a Lucas le falta porque venía de un periodo de no entrenar con nosotros. Me decidí por Nieto el sábado pero Johannesson compite bien y en ese caso jugaría él», contextualizó el técnico.

El entrenador carbayón descartó a Joselu por lo específico de su operación de menisco pese a que ya entrena con el grupo, y no se mostró preocupado por si hombres como Ibra o el propio Johannesson acaban quedándose en la plantilla.

«No hay problema, al contrario, son dos grandes futbolistas y profesionales, mejores personas, y por lo tanto sumarían. Colaborarían con el grupo y contaríamos con ellos como con cualquier otro futbolista», aclaró el técnico, que no descarta salidas ni entradas mientras el mercado esté abierto.

En el análisis individual de los efectivos con los cuenta el sábado destacó la figura de dos hombres llamados a pugnar por un hueco en el once: Arribas y Jimmy. Más fácil es que juegue de inicio el central, que formó pareja con Javi Fernández entre semana y está llamado, en palabras del propio Egea, a aportar «liderazgo y experiencia» al centro de la zaga. Respecto a Jimmy, el argentino destacó la amplia competencia en medio campo con la que se va a encontrar y recordó que su idea será jugar con dos centrocampistas de los cinco que tiene en cuanto a la puesta a punto de Yoel Bárcenas se una la de Joselu.