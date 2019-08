Real Oviedo | Egea recalca los roles en el equipo

El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, expresó sin tapujos su rechazo a que los futbolistas hagan análisis técnicos y envió un contundente mensaje al vestuario 24 horas antes de decantarse por los 18 hombres que formarán la próxima convocatoria.

«Hay futbolistas que están más de entrenador que de jugador, y el jugador lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar y ya está. Dedicarse a competir, porque cuánto mejor lo haga, mejor será para el equipo», sentenció un contundente Egea.

El argentino quiso recalcar el reparto de atribuiciones de manera pública con solo dos jornadas disputadas, pero por otro lado pidió calma respecto a los resultados del equipo, que suma un solo punto de seis posibles. «Por favor, la moral no puede estar baja en la segunda jornada. Seamos optimistas, porque esto es muy largo y en esta ciudad y en este club saben bien que con paciencia y tolerancia se llega a buen puerto. Hay que estar tranquilos para corregir errores», comentó el entrenador azul.

El técnico no concretó que análisis tácticos de sus futbolistas le habían causado malestar pero sí específico que el no piensa en lo que ocurrirá en la jornada cinco sino en el presente. Una valoración emitida por Christian Fernández, el pasado martes, en la que hacía autocrítica respecto a los puntos perdidos puede ser uno de los desencadenantes de esta reacción. El central comentó la necesidad de empezar a sumar de tres de los azules para no generar dudas o ansiedad tras las dos jornadas que afronta el equipo a domicilio.

El propio Egea zanjaba el asunto pidiendo que nadie adelantara acontecimientos. «Analicemos el presente, que tampoco es tan malo. Hay que ser sensatos y coherentes en ese análisis, en todos los comienzos hay incertidumbre. Llevamos un solo punto pero con acierto hubiesemos tenido más. Estoy en la tercera jornada y no voy a irme a la quinta ni a la última», matizó.

El entrenador carbayón reconoció que los problemas del equipo pasan por lo que concede en defensa pero aclaró que es el cuerpo técnico es quien se encarga de las cosas a corregir.

«Claro que no me gusta que me hagan tantas ocasiones de gol. Pisamos mucho el área rival pero concedemos atrás y eso refleja una falta de equilibrio con y sin pelota. Tenemos que defender mejor sin ella porque no todo es el balón, como instauró Cruyff en su llegada al fútbol español, es importantísimo saber jugar sin ella», analizó el propio técnico.

Egea, que ve a su equipo trabajando bien y generando buen fútbol 'por momentos', no quiere pesimismo en el entorno y recordó que los resultados son los que están dejando el mal sabor de boca pero no el juego del equipo. «Pudimos ganar en La Coruña y contra el Lugo debimos materializar las que tuvimos. Entiendo que los análisis deben ser profundos, uno siempre querría tener seis puntos de seis, pero lo cierto es que cuando pierdes parece que se te viene todo encima», concluyó.

Respecto al rival del próximo sábado, un Fuenlabrada recién ascendido y que ha sumado todos los puntos en las dos jornadas disputadas, el técnico comparte la ilusión del recién llegado y reconoció ver reflejado en el rival al Oviedo con el que ascendió a Segunda, en su primera etapa en el banquillo carbayón.

«No hay muchos equipos que hayan ganado los dos partidos y ellos lo lograron. Es un equipo sólido, que viene en una inercia buena, positiva y que me hace recordar el año en el que nosotros comenzamos en Segunda. No hay muchas individualidades, son generosos y trabajan con líneas cortas. Pero nosotros somos un buen equipo y vamos a ir allí a competir por la victoria», advirtió el argentino.

El propio Egea admitió que lo que necesita el bloque ahora es un triunfo con el que iniciar un cambio de dinámica como el de aquella primera campaña en Segunda a sus órdenes. «Cuando nosotros ascendimos, aquel año empatamos en casa frente al Lugo y perdimos contra el Alavés. Después ganamos en Tenerife y ya empezamos esa buena dinámica», ejemplificó el técnico valorando los resultados previos y los dos partidos que le esperan al equipo carbayón a domicilio de manera consecutiva.

Para ese primero, en el estreno del Fernando Torres en Segunda División, el entrenador carbayón espera ver no solo al equipo atrevido que trabaja entre semana sino también a uno que dispute con madurez el choque. «Acaba de ascender pero es un bloque al que respetar, sino lo pasaremos mal», destacó.