Josip Brekalo está a un paso de reforzar el ataque del Real Oviedo El extremo croata acaba de rescindir su contrato con la Fiorentina y encaja en lo que está buscando el Oviedo para reforzar su juego exterior

El Real Oviedo está pisando el acelerador en el mercado y, después de cerrar las llegadas de Eric Bailly y Leander Dendoncker, ahora estrecha el cerco sobre el extremo croata Josip Brekalo. El atacante balcánico acaba de rescindir su contrato con la Fiorentina y encaja en lo que estaba buscando el club azul para apuntalar su juego exterior. El especialista en mercado de fichajes Fabrizio Romano da por hecha su llegada al conjunto azul sin coste, lo que hace crecer las opciones de que se convierta en una realidad en las próximas horas.

Brekalo es uno de esos productos de la cantera del Dinamo de Zagreb, donde pasó por todas su categorías inferiores, llegando a debutar con el primer equipo en 2015, cuando apenas contaba con 17 años. Una temporada después el Wolfsburgo pagó 10 millones de euros por su traspaso. También jugó en el Stuttgart antes de recalar en las filas del Torino. La Fiorentina apostó por él y también defendió la elástica del Hadjuk Split. La última temporada la jugó como cedido en el Kasimpasa turco, donde fue uno de los destacados, habiendo jugado 23 partidos, en los que anotó cuatro goles y repartió dos asistencias.

Con la carta de libertad en la mano, el Oviedo contactó ayer con el futbolista, que dio el visto bueno a la oferta azul, que sería por una temporada. La dirección deportiva carbayona valora la polivalencia de un jugador capaz de jugar en ambos extremos y también como media punta. Además, encaja en el perfil que perseguía Veljko Paunovic y sólo falta que el club haga oficial el acuerdo.

Una vez que se concrete esta llegada, el Oviedo tendrá como urgencia cerrar la llegada de un lateral izquierdo y un delantero. Además analizará las opciones de contar con un central más en su plantilla. Agustín Lleida, director general de la entidad, aseguró en la presentación de Eric Bailly que para el costado zurdo trabajaban en tres opciones, siendo una de ellas el realista Javi López, sobre todo después de que el Betis parezca tener problemas para hacer frente al pago del traspaso que le exige el conjunto donostiarra.

En el ataque son varios los nombres que están sobre la mesa de los dirigentes azules. Entre ellos se mantiene el de Munir, que sigue sin encontrar equipo y que ya se mostró interesado en la propuesta azul. Para el centro de la zaga, encontrar un perfil de futbolista zurdo es la prioridad.

