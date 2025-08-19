El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Leander Dendoncker ya es azul

El centrocampista belga firma para las dos próximas temporadas y estará disponible para medirse el domingo al Real Madrid

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 19 de agosto 2025, 17:42

Ya son nueve los fichajes cerrados por el Oviedo en el presente mercado. El último es el internacional belga Leander Dendoncker, que llega procedente del Aston Villa, con el que ha rescindido contrato, y firma con los azules para las dos próximas campañas, completando así la línea de centrocampistas que tendrá Veljko Paunovic para la presente campaña en Primera División.

El nuevo jugador azul destaca por su envergadura, rozando el 1,90, lo que le confiere mucha capacidad de trabajo en el centro del campo. Tiene 30 años y se formó en la cantera del Anderlecht, llegando al primer equipo y habiendo sido internacional en todas las categorías con Bélgica, sumando 35 internacionalidades absolutas.

En 2109, el Wolverhampton apostó por él y pagó 14 millones de euros por su llegada. Allí jugó cuatro temporadas y su buen rendimiento hizo que el Aston Villa apostó por él e invirtió 15 millones de euros. No encontró su mejor nivel allñi y se fue cedido al Nápoles y su último equipo fue el de su corazón, el Anderlecht, con el que jugó 43 partidos en el último curso.

Con este fichaje, el Oviedo da por cerrado el centro del campo en que estarán el propio Dendoncker junto a Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Luka Ilic, Alberto Reina y Santi Cazorla.

