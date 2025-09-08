Martín Peláez, sobre los supuestos cánticos racistas: «Estamos seguros del comportamiento de la afición del Real Oviedo» El presidente del club asegura no tener noticias sobre los supuestos gritos racistas del partido ante el Real Madrid

Ya han pasado más de dos semanas desde que el Real Madrid visitase el Carlos Tartiere y no hay avances en la búsqueda de los autores de los supuestos autores de cánticos racistas contra Mbappé y Vinícius. El presidente del Oviedo, Martín Peláez, así lo aseguró ayer durante el encuentro con Samuel Sánchez que recorrió Asturias como promesa por el ascenso del equipo: «La Policía sigue investigándolo. En cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, pues lo castigaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición, el Tartiere y nuestra gente siempre han estado a la altura y ese día no fue la excepción. Si hay algo, se le dará seguimiento. Si a estas alturas no ha salido nada es buena noticia, porque si hubiese habido algo ya se sabría».

Además de ese foco de atención, aún colea el hecho de no haber reforzado el ataque en el último día habilitado para hacer fichajes: «Todo el mercado de verano fue intenso y el último día no fue diferente. Luchamos hasta el último momento por traer un fichaje más en una posición que pensábamos que podíamos apuntalar, pero no pudimos. Así es el mercado». No conseguirlo no quiere decir que el equipo se quede cojo: «No se dieron las circunstancias, pero tenemos una plantilla muy completa, un gran cuerpo técnico y qué decir de nuestra afición, que es maravillosa. Siempre nos empujan, pero lo del día ante la Real Sociedad fue impresionante».

Si fuese necesario hacer correcciones sobre el equipo conformado aún hay tiempo: «Tenemos ahí margen para el mercado de invierno, sí. La dirección deportiva y la secretaría técnica siempre está mirando opciones y veremos si en invierno podemos hacer algo. A parte de eso, hay que trabajar mucho de aquí a diciembre». Eso no significa estar ansioso hasta que el mercado ofrezca opciones: «No tenemos que estar mirando el mercado de invierno con esperanza, eso significaría que lo miramos con miedo y no tenemos miedo. Estamos convencidos de la gente que tenemos».

La tranquilidad de haber sumado el primer triunfo del curso palia el resto de asuntos: «Era muy importante la victoria ante la Real Sociedad. Más allá de los puntos, por la tranquilidad que aportaba. Coincidió con esta semana de parón y seguro que nos da confianza para trabajar y competir en cualquier cancha».

El presidente azul confirmó todos los datos ofrecidos ayer en EL COMERCIO sobre la ciudad deportiva: «No me quiero comprometer con los tiempos porque no depende de nosotros. El proyecto va encaminado, ya estuvieron aquí los arquitectos mexicanos y están trabajando aquí con Alfredo Antuña, que es nuestro arquitecto en Oviedo. Todas las partes implicadas están remando para que esto se haga lo mejor posible y en el menor tiempo posible».

