La Liga denuncia los gritos racistas en el Tartiere en el partido contra el Real Madrid La patronal del fútbol emitió un comunicado con una ampliación de las denuncias que ya había hecho en el partido del pasado fin de semana

Vinicius y Costas se disputan un balón durante el partido en el Tartiere.

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 18:29

Ya es oficial. LaLiga ha denunciado los gritos racistas que se escucharon en una grabación de Movistar en el encuentro disputado el pasado domingo entre el Real Oviedo y el Real Madrid. La patronal decidió hacer una ampliación de las primeras denuncias que había cursado en el informe del director de partido y ahora tocará identificar a los autores de esos gritos.

En el escrito hecho público hoy por LaLiga se recogen los siguientes puntos:

«1. En el minuto 37 de partido, tras la consecución del primer gol del Real Madrid CF, un grupo de aficionados locales, ubicados en lateral del campo, donde los jugadores visitantes se encontraban celebrando abrazados, profirieron la onomatopeya del mono, «uh, uh, uh», sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.

2. En el minuto 63 de partido, cuando el jugador del Real Madrid CF Vinicius Jr. accedía al terreno de juego, un grupo de aficionados locales volvieron a proferir la onomatopeya del mono, «uh, uh, uh», sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.»

Ambas circunstancias fueron recogidas por las cámaras del programa de Movistar+ 'El Día Después', difundiéndose los cortes en el programa emitido el lunes 25/08/2025.

En primera instancia se habían denunciado insultos contra el presidente del Gobierno, pedro Sánchez, y también gritos de 'tonto, tonto' dirigidos a Vinicius. En ambas ocasiones se señaló a los seguidores azules que ocupan el fondo norte y se hacía referencia a dos pancartas que no estaban colgadas en el encuentro. El colectivo de seguidores azules emitió un comunicado negando los hechos.

Desde el Oviedo, antes incluso de ser oficial la denuncia, se anunció que habría una investigación en caso de confirmarse los hechos y el presidente de la entidad, Martín Peláez, anunció medidas duras en caso de localizar al autor o autores de los hechos.