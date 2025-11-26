Pachuca salva sin oposición una nueva junta general de accionistas del Real Oviedo La contratación de Luis Carrión y los horarios que sufre el equipo en Primera, principales críticas de los accionistas

Junta de accionistas sin grandes sobresaltos para el consejo de administración del Real Oviedo. Las críticas por la contratación de Luis Carrión y los horarios que sufre el club desde su retorno a Primera protagonizaron los principales debates.

El inicio de la junta fue el habitual. Hubo 111 accionistas presentes y ocho representados que sumaban el 77,39% del capital. Los títulos del Grupo Carso fueron representados por el expresidente Jorge Menéndez Vallina y los del Ayuntamiento de Oviedo, por el primer teniente de alcalde Mario Arias. El reparto accionarial hace que el Grupo Pachuca no tenga ningún problema para sacar adelante todos los puntos del orden del día. La renovación de los puestos de consejero de Manuel Paredes y Fernando Corral contó con dos votos en contra. Las cuentas del ejercicio 2024-25 tuvieron la abstención de seis accionistas. El presupuesto de la presente campaña contó con cuatro votos en contra y cinco abstenciones. Tampoco hubo problemas en el nombramiento de auditores y en la gestión social sólo tres accionistas se abstuvieron.

Dentro del informe de gestión, el club facilito unos datos proporcionados por un estudio de LaLiga en el que se reflejaba que el impacto económico del club supone el 3,9% del PIB municipal, genera 2.909 empleos, 257,5 millones de euros de impacto económico y 105,5 millones de recaudación fiscal, lo que fue defendido por los gestores azules para poner en valor lo que supone la entidad más allá de lo deportivo.

Cerrado el orden día ordinario se abrió el turno de ruegos y preguntas, que era también lo más esperado. No falló uno de los clásicos como es Fernando Cuevas. En esta ocasión no hubo referencias al famoso puente del Requexón, pero sí a las deficiencias del club en la redacción de contratos de los entrenadores que generan indemnizaciones y el presidente del club, Martín Peláez, se ocupó de responderle: «Vamos aprendiendo y los contratos de los entrenadores ahora son de un año, cometemos errores, pero siempre pensando lo mejor para el Real Oviedo».

Claudio Alonso fue el siguiente en tomar la palabra y puso encima de la mesa uno de los asuntos que más polémica ha generado en las últimas semanas, la vuelta de Luis Carrión. Pidió explicaciones y Peláez le respondió: «Viendo la película desde el puesto del aficionado puedo entenderlos, si Veljko no está es por algo y si está Carrión es porque entendemos que es lo mejor. Si se tratase de decisiones populares no traeríamos a Carrión y lo hicimos porque es el que creemos que es el ideal».

La limpieza del estadio o la posibilidad de que el club cotiza en bolsa pasaron por la palestra hasta llegar a los horarios y ahí Peláez quiso aclarar que el club no saca ningún beneficio por jugar en los peores tramos: «Eso que cobramos más es mentira, somos los últimos invitados y pagamos un precio y tenemos que ganarnos un respeto, nosotros querríamos otros horarios, pero no depende de nosotros». No faltaron las referencias al trabajo de la secretaría técnica con recuerdo para Rubén Reyes.

Uno de los momentos álgidos llegó con la intervención del socio 29, Francisco Menéndez Junquera. Reclamó la presencia de una mujer en el consejo de administración. Con 74 años de antigüedad de socio levantó la voz para criticar al Ayuntamiento: «El enemigo es el ayuntamiento, el alcalde no es del Oviedo». Y siguió con una vieja reivindicación: «¿Qué esperan que yo muera subiendo esas escaleras? Llevo 23 años subiendo 116 escalones».

Su intervención provocó la reacción de Mario Arias que defendió el trabajo del equipo de gobierno: «La colaboración es constante, tenemos un estadio mejorado por Pachuca, el Ayuntamiento colabora con ayudad económica muy importante para el club». Además, defendió a Alfredo Canteli: «Es un oviedista». Y también su compromiso personal: «He sido gabinista, colaboré con Caunedo y defiendo una colaboración leal y permanente entre el equipo de gobierno y el Real Oviedo. Queremos seguir mejorando el estadio y su entorno».

El representante de Fondo Norte Ignacio Suárez pidió colaboración para los problemas judiciales que están afectando a los consejeros de 2003, también más fuerza del club ante LaLiga y un mayor cuidado a los pequeños accionistas y socios de base de la entidad y ampliar su participación en los actos del centenario. Peláez recogió las peticiones y mostró disposición para atenderlas.

No faltó la futura ciudad deportiva. Hubo críticas al Ayuntamiento por las trabas puestas a los primeros proyectos fallidos y el presidente de la entidad insistió en el mensaje oficial: «Hasta que no tengamos la licencia y los permisos no hablamos, estamos trabajando y lo haremos oficial cuando sea posible. Somos los más ilusionados porque es un proyecto fundamental».

El club azul dispone de 1,5 millones de euros para el mercado invernal Una de las noticias que dejó la junta general es el disponible económico que tendrá el Oviedo en el mercado invernal y que asciende a 1,5 millones de euros. Martín Peláez lo ratificó al término de la reunión: «Tenemos eso y tenemos pendientes otros patrocinios pequeños, varias cosas que podemos empujar a lo mejor un poco más». Pueden no ser los únicos fondos disponibles: «Hay que ver salidas y llegadas, hacer un balance de qué se puede ir, qué puede llegar, si puede haber alguna venta». El balance final de la asamblea fue positivo: «La verdad es que el ejercicio que presentamos, el 24-25 tiene unos resultados extraordinarios. Nos deja la satisfacción de un buen trabajo y saber que tenemos mucho por hacer todavía, muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora». El tono de las críticas fue incluso inferior al esperado: «Sé que la afición tiene su malestar, que está preocupada, pero estamos ocupados en el día a día, en trabajar intensamente en lo deportivo y en lo no deportivo para tener este club donde lo tenemos. Nadie nos ha regalado nada para llegar a donde estamos, hemos trabajado arduamente y lo tenemos que defender a muerte».