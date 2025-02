La pareja Lolo-Tejera, la primera estable en el mediocampo del conjunto oviedista

M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 25 de octubre 2019, 03:28 Comenta Compartir

El cuerpo técnico ha aprovechado el paso de las jornadas para asentar algunas bases en su esquema de juego. La última en hacerlo parece haber sido la pareja de mediocentros formada por Lolo y Tejera. Tanto que, para el propio Javi Rozada, el pivote gaditano fue el jugador más diferencial del partido ante el Girona, que supuso el primer triunfo en el Carlos Tartiere.

«Lolo para mí fue el mejor ante el Girona. Tuvo una personalidad inmensa en el centro del campo, se metió en ataque cuando tenía que hacerlo y cuando fue necesario sufrir, lo hizo. Aguantó y salió a las presiones que precisaba el equipo», analizó el entrenador después de haber visto el partido repetido.

Esa evolución del gaditano no solo le ha devuelto a un once del que se cayó tras la derrota ante La Ponferradina, sino que parece haberle consolidado como el complemento perfecto de Tejera. El andaluz lleva tres partidos seguidos como titular y dos completando los 90 minutos.

«Me alegro mucho por él, por ese paso adelante que ha dado. Ahora tiene que mantener ese nivel porque si no conmigo no va a jugar», explicó el propio Javi Rozada, que no pierde oportunidad para recordar lo difícil de hacerse con un lugar en el once.

Quien está apeado del once, y también de las citaciones, es un Jimmy sin hueco en el mediocampo al ser Cortina la tercera opción para el entrenador, pero que, matizó Rozada, tendrá sus minutos.

«Es un jugador que se ha hecho a sí mismo. Estoy tranquilo porque sé que nos va a dar mucho. Solo tiene que seguir entrenándose con hambre porque, en cuanto Tejera vea la quinta amarilla, seguramente entre», adelantó el técnico carbayón.