Real Oviedo | «Hay que firmar nuestro mejor partido»

El técnico del Real Oviedo, Javi Rozada, se mostró ayer contundente respecto a las opciones de los suyos el próximo sábado en La Rosaleda (20 horas). El conjunto azul solo ganará ese partido si hace su mejor partido hasta el momento. Mejor, incluso, que los dos últimos. Los de las dos victorias consecutivas en Albacete (1-2) y ante el Girona (4-2).

«El Málaga tiene mucho más de lo que me esperaba. Sufrieron problemas económicos, pero me quedé asustado viendo la plantilla. Al estudiarlo te das cuenta de lo complicado que va a ser el encuentro», advirtió el propio Rozada en referencia a los problemas sufrido con el club andaluz con el techo salarial.

En lo táctico, el técnico del Real Oviedo centró todos sus esfuerzos en lo que quiere de su equipo, que pasa, en primer lugar, por contrarrestar el potencial a balón parado del rival, y, en segundo, por tener «personalidad» para imponerse al conjunto malacitano en lo que a juego se refiere. «Sabemos lo eficientes que son en saques de banda, corners y faltas laterales. No estamos muy bien en esa parcela y ellos marcaron así ante el Dépor y el Zaragoza», señaló. «Nos intentarán dominar, pero debemos tener personalidad con el balón y manejar que no nos hagan daño sin él. Lo de los últimos partidos, pero mejorado», analizó el entrenador azul.

En la parcela defensiva fue en la que, precisamente, más hincapié hizo el titular del banquillo del Real Oviedo, pero para defender el crecimiento de un equipo al que no ve conceder tantas ocasiones como parece al haber logrado solo la puerta a cero en una ocasión desde que llegó al banquillo.

«No creo que tengamos debilidad defensiva, hay que seguir mejorando, pero no obsesionarse con eso. Defendimos mal balón parado y nos metieron uno, pero es que eran Stuani, Borja, Gallar y Gumbau», dijo Rozada. «No vi al equipo concediendo mucho. Es normal en esta categoría que acabes encajando algún gol», matizó el propio técnico.

En los últimos dos encuentros, Rozada ha mantenido una idea más o menos común en lo que a once y esquema se refiere por primera vez en lo que lleva con el primer equipo. Sin embargo, el ovetense no tiene claro que vaya a mantener inamovible el esquema por las características específicas del rival. «Venimos de ganar y de hacerlo bien, por lo que lo normal sería repetir once, pero no lo tengo decidido aún porque hay muchos jugadores pidiendo paso. Hasta el último entrenamiento no decidiremos. Además, igual cambiamos la estructura por el rival», puntualizó.

Esa capacidad para acertar en los análisis sobre el rival es precisamente lo que más destaca de su figura un vestuario con el que el técnico trata de ser sincero siempre. Más aún con los que no juegan. «Es complicado para los futbolistas no jugar. Yo por eso intento ser sincero con cada uno sobre su situación personal y sobre por qué no juega. El equipo gana y así es mucho más difícil hacer cambios, pero también lo entienden mejor que si la dinámica es mala», afirmó Rozada. «Ahí es más complicado entender por qué no le estás dando una oportunidad. Yo estoy tranquilo porque sé que todos van a tener su momento», concluyó el técnico.