Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Este partido es una final, nos lo tenemos que tomar así» El técnico pide el apoyo de la afición para sumar el segundo triunfo consecutivo y hará cambios en función del estado de los jugadores

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 01:00

Sin mucho tiempo para disfrutar la victoria ante el Valencia, el Real Oviedo recibe al que todo apunta será un rival directo. Veljko Paunovic tiene clara la importancia del encuentro y por ello ayer no dudó en calificarlo de una final y, por ello, instó a los jugadores a tomárselo como tal. El entrenador serbio afirmó en la rueda de prensa de ayer en relación a los arbitrajes que tienen que «evitar entrar en ese tipo de situaciones», pero explicó que «nunca me ha pasado que en siete jornadas a mi equipo le hayan sacado tres tarjetas rojas», aunque también advirtió de que tienen que «adecuarnos a eso».

El encuentro de hoy llega antes de un parón por los compromisos internacionales. «Ahora solo pensamos en el partido ante el Levante», dijo, para el que anticipó que «la afición será fundamental para que el equipo rinda bien en casa». Además, Paunovic aludió al reto de hacer de del Carlos Tartiere «un fortín, es uno de los grandes objetivos». El entrenador serbio fue contundente al calificar el partido como «una final, nos lo tenemos que tomar así».

Sobre lo que supone haber tenido menos tiempo que el rival para preparar el encuentro, el titular del banquillo del Oviedo fue claro: «En el fútbol hay que ser capaz de adaptarse a cualquier tipo de cambio, así que estamos enfocados y no buscamos excusas». Por eso, también explicó que «no perdemos la atención a lo más importante y aprovechamos los dos días que tenemos para recuperar y preparar el partido». Del mismo modo, también apeló a que el conjunto azul muestre «unidad» y sepa que está ante «una gran oportunidad ante un muy buen rival».

Una de las claves de esta tarde puede pasar por entrar bien al partido. Así lo entiende Paunovic, que recordó que «hubo partidos en los que iniciamos bien, como contra el Barcelona» y considera que ante el Levante tienen que tratar de repetirlo. «Es fundamental tener la misma mentalidad que el día del Barcelona». No obstante, también quiso poner en valor cómo el equipo también reaccionó bien en otros compromisos como en Valencia. «La conversación que tuvimos en el descanso funcionó y el equipo salió con la determinación para ganar el partido». Por ello, aseguró que se queda con «el primer tiempo ante el Barcelona y el segundo tiempo de Valencia». «Si conseguimos aunar eso, será perfecto», sentenció.

Sobre la posibilidad de hacer cambios en el centro de la defensa, el técnico afirmó que se guía por el momento de cada jugador y dijo que lo que le gusta es que «haya competitividad entre ellos y, sobre todo, tener la capacidad para que el que juega pueda rendir de la misma forma que el que no juega». Además, reconoció que le gusta tener «dos jugadores por posición y así ir cambiando dependiendo de la competición». Y, en ese sentido, explicó que Bailly tuvo molestias estomacales antes de Valencia.

También habló sobre el centro del campo y las diferentes alternativas que maneja .«Tenemos jugadores con diferentes características para cada momento», aseguró. Considera el técnico que «Colombatto hace un trabajo tremendo, sobre todo en partidos en los que habrá muchos duelos y en los que el equipo puede crecer a través de la posesión»..

Por último, sobre el Levante, Paunovic destacó que «es un equipo que mantiene el sello de la temporada pasada, su idea, y además sus refuerzos les están rindiendo muy bien».