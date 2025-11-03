Paunovic recupera a Ilic para la selección serbia

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Veljko Paunovic ya ejerce como seleccionador absoluto de Serbia y facilitó hoy la lista de convocados para el doble compromiso en el que se juegan poder estar en el próximo Mundial y se medirán a Inglaterra y Letonia. Una de las grandes novedades es la presencia del jugador del Oviedo Luka Ilic, que vuelve al combinado nacional de su país caso tres años después de su debut. Además, el ovetense Alberto Martínez repetirá como preparador físico del técnico, después de haber desempeñado ese mismo cargo en la etapa del serbio en el conjunto azul.

Luka Ilic fue una de las peticiones expresas de Paunovic al Oviedo para confeccionar el equipo de la presente temporada. Su confianza en las condiciones del jugador del Estrella Roja es absoluta y lo ha demostrado reclutándole para su estreno en el banquillo de la selección absoluta de su país. Ilic, habitual en las categorías inferiores de su país, debutó en enero de 2023 en un amistoso contra Estados Unidos, en el que anotó un gol. Ahora regresa en busca de un billete para el Mundial.

El paso de Paunovic por el Oviedo tuvo también una consecuencia positiva para Alberto Martínez, el preparador físico que ya había trabajado en el club azul con, Juan Antonio Anquela, Sergio Egea, Javi Rozada y José Ángel Ziganda fue el elegido por Paunovic para acompañarle en su llegada. Su buena conexión se tradujo en que ahora Paunovic se lo lleva con él a la selección serbia, lo que será una nueva experiencia internacional para él tras su paso por Tailandia y Qatar.